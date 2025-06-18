說好的戰略夥伴？以猛轟伊朗、俄國袖手旁觀 專家曝「現實考量」

俄羅斯入侵烏克蘭的第一年內，伊朗曾提供莫斯科急需的無人機，協助俄國打造本土無人機工廠。今年初，兩國還簽署全面戰略夥伴條約，象徵雙方關係更緊密，特別是在國防領域。但簽署僅5個月後，伊朗面臨來自以色列的重大軍事打擊，政權遭受嚴重威脅，而俄國除了打幾通電話與發表譴責聲明之外，幾乎毫無動作。

紐約時報報導，13日起，以色列展開大規模攻擊，伊朗多處核能設施與能源基礎建設遭破壞，多位高階軍事將領被殺，攻勢至今仍在擴大，卻不見莫斯科有任何實質援助德黑蘭的跡象。

「對俄國而言，若要援助伊朗，就必須衡量與以色列及美國發生衝突的可能性，所以要拯救伊朗，顯然不值得，」俄伊關係專家史瑪金（Nikita Smagin）表示，「對俄國來說，這就是現實」。

專家指出，這反映出莫斯科冷靜計算的現實政治考量：將俄烏戰爭擺優先，同時也需維持與其他中東國家的良好關係，這些國家在俄國抵抗西方經濟制裁時發揮關鍵作用。

普亭並不希望伊朗擁有核武，同時也希望持續改善與美國總統川普的關係。川普近來呼籲伊朗就核計畫達成協議，以結束目前的攻擊行動。另一方面，隨著衝突爆發，油價飆升，俄國也從中獲得實質利益。

專家指出，普亭不太可能直接介入這場衝突、也不太可能過度軍援德黑蘭。部分原因是俄國不願得罪阿拉伯聯合大公國與沙烏地阿拉伯，這兩個日益重要的中東夥伴都不樂見伊朗勢力壯大。同時，俄軍仍深陷烏克蘭戰場，難以分身他顧。

因此，莫斯科轉而尋求在外交談判中保有影響力。以色列發動攻擊後，普亭已分別致電伊朗與以色列領袖，並向川普簡報通話內容。

克里姆林宮表示，普亭在與川普通話中，曾主動表示願協助調解伊朗談判。這麼做可能是想讓華府相信，即使俄國不願在美方要求下結束俄烏戰爭，雙邊關係正常化仍有其他合作空間與利益。

「普亭顯然有意重啟與美國的關係，並試圖在伊朗核議題等全球事務中，向華府展現自己是能對話的角色，但同時又不願在烏克蘭問題上，進行任何實質討論。」詹姆士・馬丁禁止核武擴散研究中心歐亞計畫主任諾特（Hanna Notte）表示。

諾特指出，普亭此舉可能會激怒伊朗，因為伊朗一向對莫斯科存有戒心，擔心克里姆林宮會為了與白宮達成協議而「犧牲德黑蘭的利益」。

俄國與伊朗長期維持緊密關係，去年甚至成為伊朗最大外資來源國。儘管俄方多年來持續對伊朗提供軍備，卻始終未提供德黑蘭最渴望的全套先進武器系統。

直到近年，普亭仍維持與以色列的友好關係，這也使他在向伊朗提供高階武器方面顯得顧慮重重。同時，他也深化與波斯灣國家的關係，這些國家普遍反對讓德黑蘭擁有更強大的軍事力量。

「這幾年來，伊朗一直向俄國要求軍備，」史瑪金（Nikita Smagin）說。「他們要求戰機，也要求防空系統，但俄羅斯幾乎什麼都沒給。」

如今，伊朗正陷入防衛困境。「整體而言，這無疑將削弱俄國在中東的地位，」史瑪金表示，「這是肯定的」。