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川普未與澤倫斯基會面就離開G7 烏克蘭有苦難言

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基（如圖）17日在加拿大亞伯達省卡納納斯基斯舉行的G7峰會上，與加拿大總理卡尼舉行會晤。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基（如圖）17日在加拿大亞伯達省卡納納斯基斯舉行的G7峰會上，與加拿大總理卡尼舉行會晤。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基飛行超過8000公里，遠赴加拿大參加G7峰會，卻換來美國總統川普以需要專注以色列與伊朗衝突為由，在兩人原定會面前一晚提前返國。衛報17日報導，川普拒絕將烏克蘭列為優先事項，令烏克蘭外交官感到沮喪，有些人甚至憤憤不平。

對基輔來說，更雪上加霜的是，美國否決了峰會關於烏克蘭問題的聯合聲明，理由是措辭過於反俄，恐損及與俄羅斯總統普亭的談判。取而代之的是，部分有關烏俄戰爭的措辭將改列入本屆G7峰會東道主、加拿大總理卡尼的「主席聲明」中。

澤倫斯基曾將本屆G7峰會視為西方集體對川普施壓的兩大黃金機會之一，並討論烏克蘭計畫從美國購買價值高達300億至500億美元的防空系統和武器，作為安全保障。一些烏克蘭官員表示，由於無法保證川普會出席，他們現在不確定澤倫斯基是否仍有必要參加下周在海牙舉行的北約峰會。

有人指出，烏克蘭既是局勢變動的受害者，也是川普注意力短暫的犧牲品，「這是持續存在的風險，普亭知道這一點，這或許就是烏克蘭昨晚遭遇如此大規模襲擊的原因。」俄羅斯17日凌晨對基輔發動了持續的飛彈和無人機襲擊，造成至少16人死亡，100 人受傷。

該人士還表示，此次峰會曾做出各種承諾，包括美國將提供新一輪武器交付。烏克蘭方面也正提議對美採購軍備，以此來規避川普對烏克蘭消耗美國預算的抱怨。

由於本屆G7峰會並非由美國主辦，澤倫斯基與其他成員國共同參加一場專門討論烏克蘭問題的特別會議，試圖爭取川普支持，施壓普亭同意停火，卻因川普突然宣布離席，導致目標落空。澤倫斯基原本還安排與川普進行一對一會談。

由於需要維持川普的支持，烏克蘭方面無法公開表達不滿。當澤倫斯基搭機前往加拿大參加峰會時，接獲俄羅斯在烏克蘭各地發動大規模攻擊的消息，進一步加劇了烏方不滿情緒。

澤倫斯基與加國總理卡尼會面時，並未直接提及川普決定缺席。他神情黯然表示：「我們需要盟友的幫助，讓我們的士兵保持堅強，直到俄羅斯準備好進行和平談判。」他強調：「我們已經準備好無條件停火。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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