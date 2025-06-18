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美國拒加強對俄施壓 G7峰會無挺烏聯合聲明

中央社／ 加拿大卡納納斯基斯17日綜合外電報導
加拿大總理卡尼在G7峰會閉幕會上發表講話。歐新社
加拿大總理卡尼在G7峰會閉幕會上發表講話。歐新社

七大工業國集團（G7）高峰會在美方阻擋發布聯合聲明向俄羅斯施壓，以及美國總統川普提前離開的情況下，其他成員國領袖今天矢言加強支持烏克蘭

法新社報導，川普原定在加拿大卡納納斯基斯舉行G7峰會期間，與烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelensky）舉行場邊會議，不過因為以色列與伊朗的衝突，川普昨天提前離開返回華府。

在俄羅斯向基輔發動一波猛烈轟炸，造成至少10人喪命後，澤倫斯基於加拿大落磯山脈的偏遠小屋與其他領袖會面。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）歡迎澤倫斯基到訪，並宣布提供20億加幣（約新台幣441億元）的對烏軍援，其中包含無人機與直升機。

卡尼告訴澤倫斯基，「這凸顯了與烏克蘭堅定團結的重要性」，並呼籲「向俄羅斯施加最大壓力」。

然而，這次G7峰會未能就烏克蘭發表聯合聲明，一名要求匿名的加拿大官員透露，這是因為「美方希望能淡化（相關內容）」。

這名官員透露，美方反對譴責俄羅斯的措辭，以便與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）斡旋。

他還說：「這並非我們的立場，而其他6國也同意在聲明中發表強烈措辭。」

這名官員說，卡尼將以G7峰會主席身分，發布跟烏克蘭有關的聲明，而非以全體領袖的名義發表。

而美國國務院則另行譴責俄羅斯的攻擊，並向罹難者家屬致哀。

澤倫斯基哽咽地告訴卡尼，俄國最新一輪攻擊是「一場大悲劇」，這也顯示烏克蘭需要盟友支持。澤倫斯基也表明，他仍舊支持川普推動的和平談判。

路透社報導，澤倫斯基今天將帶著加拿大提供的新支援離開G7峰會。

另外，G7領袖就6項議題達成共識，包括移民、人工智慧（AI）、關鍵礦產、野火、跨國迫害和量子運算。

烏克蘭 澤倫斯基 G7

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