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波灣GPS干擾加劇 近千艘船舶定位錯亂 出現「陸上行舟」奇觀

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
因訊號干擾，油輪Front Tyne號周日的定位一度出現在俄羅斯農田裡。擷自VesselFinder網站
因訊號干擾，油輪Front Tyne號周日的定位一度出現在俄羅斯農田裡。擷自VesselFinder網站

以色列伊朗的衝突升高，波斯灣海域出現罕見的GPS訊號干擾，航運情報公司Windward統計，已有近千艘船舶的自動識別系統（AIS）受影響，頻頻發送異常訊號，定位忽東忽西，甚至出現「駛上內陸」的幽靈座標，航行安全風險驟增。

例如油輪Front Tyne號，周日航經伊朗和阿聯酋之間的波斯灣，但其自動識別系統（AIS）卻一度顯示其位置在俄羅斯的大麥和甜菜田裡，後來又停靠伊朗內陸小鎮，之後在波灣海域來回跳動，反映當地導航系統極不穩定。  

根據Kpler分析師Dimitris Ampatzidis，這類干擾（jamming）並非船雙自行偽裝（spoofing），而是第三方蓄意破壞。

干擾會導致位置和速度資訊錯誤，增加碰撞風險。周二（17日），兩艘油輪在荷莫茲海峽入口相撞起火，其中一艘是Front Tyne的姐妹船Front Eagle。資料顯示，後者在事發前兩天（15日）也曾異常顯示為停靠伊朗境內。

Windward執行長Ami Daniel表示：「荷莫茲海峽以前幾乎不會有干擾，如今卻頻繁出現。風險正不斷升高。」

類似的GPS干擾現象也曾出現在黑海、敘利亞沿海、以色列周邊，以及台灣海峽，目的多為掩蓋軍艦動向或擾亂航運監控，顯示全球熱點水域正面臨新的導航挑戰。

國際船長協會聯盟（IFSMA）秘書長Jim Scorer警告：「大多數船隻都依賴數位導航系統，一旦GPS遭干擾，就只能靠目視與經驗航行，風險不容小覷。」

伊朗 以色列

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