快訊

80歲以上免評聘外籍看護 洪申翰：7月底上路

5年前鑽石公主號染疫成海上孤島 工程師突發奇想神救援

0050一拆四華麗登場！1分鐘爆2.5萬張大量、力穩高檔

伊朗官宣發射「法塔」極音速飛彈 突破以色列「神話般」防空系統

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
伊朗2023年6月公開射程1400公里的新型極音速彈道飛彈「法塔」。路透
伊朗2023年6月公開射程1400公里的新型極音速彈道飛彈「法塔」。路透

伊朗官方媒體PressTV 18日報導，伊朗革命衛隊（IRGC）宣布，在凌晨展開的「真誠承諾行動3」（Operation True Promise III）第11階段中，動用了先進的「法塔」（Fattah）極音速飛彈；「真誠承諾行動3」為伊朗15日晚間對以色列發起反擊的作戰。

革命衛隊宣稱，該枚飛彈成功突破了「被大肆宣傳」的以色列防空系統，並向以色列政權及其西方支持者傳達了強烈訊息，還將此次行動的最新階段描述為「轉折點」，指出第一代「法塔」飛彈的部署，象徵著以色列「神話般」飛彈防禦系統「終結的開始」。

革命衛隊指出：「威力強大且高機動性的『法塔』飛彈，今晚多次震撼了懦弱的猶太復國主義者庇護所，向仍沉溺於妄想與錯誤假設的特拉維夫好戰盟友，傳遞了伊朗實力的明確訊號。」

聲明強調，這波飛彈攻勢證明伊朗現在完全掌控以色列空域，而面對伊朗的精確打擊，以色列人在伊朗精確打擊面前仍毫無還手之力。

PressTV同時指出，儘管以色列媒體實施嚴格媒體審查，但社群媒體上流傳的影片顯示，伊朗先進飛彈的密集攻勢突破以色列三層飛彈攔截系統，照亮了特拉維夫和海法的夜空。

根據伊朗方面的說法，「法塔」（意為「開啟者」）是一款精確導引的兩級固體燃料飛彈，射程為1400公里，終端速度可達13至15馬赫，於2023年6月亮相。軍事專家指出，該飛彈具備極高速度與可移動噴管，可在地球大氣層內外進行全方向機動，使其難以被現有反飛彈系統攔截。

在伊朗之前，只有俄羅斯、中國大陸和印度三個國家掌握了製造可投入實戰的極音速飛彈技術。三國的飛彈型號在發射平台、射程、有效載荷和極音速技術本身方面各有差異。

BBC指出，伊朗2024年10月1日襲擊以色列期間，也向以色列發射了數十枚「法塔-1」型飛彈，但這似乎是「法塔」飛彈首次在當前戰爭中使用。

伊朗 以色列

延伸閱讀

中東情勢未歇 外交部持續協助以色列及伊朗台灣人離境

以色列伊朗持續衝突 美駐耶路撒冷大使館關閉3天

圖表看時事／以色列空襲伊朗！圖解轟炸點與核設施位置 斬首哪些關鍵人物？

稱不會暗殺伊朗最高領袖 川普：美國漸漸失去耐性

相關新聞

伊朗官宣發射「法塔」極音速飛彈 突破以色列「神話般」防空系統

伊朗官方媒體PressTV 18日報導，伊朗革命衛隊（IRGC）宣布，在凌晨展開的「真誠承諾行動3」（Operation...

美這顆30,000磅重巨型鑽地彈 可能摧毀伊朗核野心

伊朗核設施不僅加固強化而且深埋山底。軍事專家認為，美軍從未在實戰中使用過、名為GBU-57的巨型鑽地彈（MOP）將是摧毀...

要求伊朗「無條件投降」？ 傳川普對動用美軍打擊伊朗核設施日趨積極

美國總統川普17日上網發文表示，美方知道伊朗的最高領袖哈米尼躲在哪裡，但「至少現在不會」除掉他，卻又疑似要求伊朗「無條件...

G7峰會提前返美 川普喊話民眾：撤離德黑蘭

以色列和伊朗持續交火，美國總統川普十七日提前一天離開七大工業國集團（G7）峰會返美，表示不會尋求以伊停火，而是希望衝突「...

以色列伊朗持續衝突 美駐耶路撒冷大使館關閉3天

美國國務院今天表示，基於區域安全情勢考量，並依循以色列發布的指南，美國駐耶路撒冷大使館將自本月18日起關閉到20日

稱不會暗殺伊朗最高領袖 川普：美國漸漸失去耐性

伊朗和以色列之間的衝突愈演愈烈，美國總統川普17日表示，美方知道伊朗的最高領袖躲在哪裡，暗指美方清楚伊朗最高領袖哈米尼（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。