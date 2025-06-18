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李在明首會石破茂 同意恢復韓日穿梭外交

中央社／ 首爾18日專電

為出席七大工業國集團（G7）峰會訪問加拿大的南韓總統李在明當地時間17日與日本首相石破茂首次會面，雙方確認有意恢復穿梭外交。

據南韓總統辦公室新聞稿，兩人在當地時間17日下午3時30分開始會談約30分鐘，討論包括北韓等區域危機，這也是兩人繼9日通話後首次交流。

雙方在這次會談中就如何在急遽變化的國際情勢中維持和平進行討論，具有類似立場的雙方同意繼續尋找深化合作的方式。雙方也同意重啟穿梭外交，將由相關單位進一步商議。

前南韓總統尹錫悅任內推動恢復日韓兩國領袖相互往來「穿梭外交」，但提出的二戰徵用工（日本企業強徵韓國勞工）賠償解決方案引發國內反彈，在政權交替後，外界也關注韓日關係是否產生變化。

在今天會面中，李在明表示，南韓與日本就彷彿共用前院的鄰居，「雖然有一些小小的差異、意見的差異，但期待韓國（南韓）跟日本可以跨越這些差異，在各種面向上合作，發展對彼此有益的關係」，希望藉由今天的會面發展更具未來指向性的關係。

石破茂則提到今年是日韓關係正常化60週年，並表示當前國際情勢嚴峻，「在烏克蘭、中國、亞洲都是如此」，希望兩國合作能對區域、全世界都有更多助益。

韓聯社報導指出，李在明上任僅14天就與石破茂進行會談，與前幾任南韓總統相比來得快。前總統尹錫悅2022年5月上任後的次月曾在北大西洋公約組織（NATO）峰會與時任日本首相岸田文雄見面，但正式會談是在同年9月。

2017年上任的前總統文在寅是在上任2個月後與時任首相安倍晉三會面；2013年上任的前總統朴槿惠則是在上任一年後才與時任首相安倍晉三第一次見面，正式會談則是在2015年11月。

石破茂 日本 南韓

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