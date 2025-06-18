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川普僅與英簽協議就離開G7峰會 各國盼降關稅落空

聯合報／ 國際中心／綜合報導
川普16日簽署協議正式調降部分英國進口商品關稅，他表示與英國關係「非常好」，說話時不小心將一份剛簽署的文件掉在地上，英國首相施凱爾趕緊蹲低幫川普撿。美聯社
川普16日簽署協議正式調降部分英國進口商品關稅，他表示與英國關係「非常好」，說話時不小心將一份剛簽署的文件掉在地上，英國首相施凱爾趕緊蹲低幫川普撿。美聯社

美國總統川普因中東衝突升溫提前離開加拿大七大工業國集團（G7）峰會返美，一些國家期盼當面向川普爭取降關稅的希望落空。唯一歧異較小的美英協議，鋼鋁關稅等問題仍未解決。

路透報導，川普十六日簽署協議正式調降部分英國進口商品關稅，兩國同時持續朝向達成正式貿易協定的目標努力。協議由川普與英國首相施凱爾在G7峰會場邊宣布，重申對英國汽車配額與關稅稅率，並取消對英國航太產業的關稅，但鋼鋁問題仍未解決，其他關鍵產業如製藥業等也未提及。

川普表示與英國的關係「非常好」，說話的同時因揮手致意，還不小心將一份剛簽署的文件掉在地上。施凱爾趕緊蹲低，幫川普撿起來。

川普說：「我們已經簽好了，完成了。」但他一度口誤稱與歐盟簽署貿易協議，後來才改口說是和英國。

施凱爾則說，這是「對兩國而言非常好的一天，是真正展現實力的象徵」。

根據白宮發布的行政命令，美國計畫對自英國進口鋼鋁產品設立配額，配額範圍內的貨品可免除百分之廿五的關稅，但前提是英國需證明其鋼鐵供應鏈與生產設施具備安全保障。

白宮表示，配額數量將由商務部長盧特尼克決定。

英國本月初逃過美國要對各國徵收最高達百分之五十的鋼鋁關稅，但若未能達成調降關稅協議，自七月九日起英國商品仍可能面臨較高額的關稅。

川普與施凱爾重申，美國將給予英國汽車製造商每年十萬輛配額，這些汽車可享有百分之十關稅出口到美國，低於其他國家面臨的百分之廿五關稅。

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