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G7變G9？川普：俄應重返G8 中國加入也不錯

聯合報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
參加加拿大Ｇ7峰會的各國領袖十六日合影，左起依次日本首相石破茂、義大利總理梅洛尼、法國總統馬克宏、加拿大總理卡尼、美國總統川普、英國首相施凱爾、德國總理梅爾茨。（美聯社）
參加加拿大Ｇ7峰會的各國領袖十六日合影，左起依次日本首相石破茂、義大利總理梅洛尼、法國總統馬克宏、加拿大總理卡尼、美國總統川普、英國首相施凱爾、德國總理梅爾茨。（美聯社）

美國總統川普十六日在七大工業國集團（Ｇ7）會議上表示，Ｇ7當年趕走俄羅斯是個錯誤，若俄國還是八大工業國集團（Ｇ8）成員，或許就不會入侵烏克蘭。美聯社報導，川普除了建議讓俄國重返Ｇ8，也不介意讓中國大陸加入，擴大成為九大工業國集團（Ｇ9）。

報導說，川普十六日在加拿大卡納納斯基斯Ｇ7峰會國際安全議程會表示，Ｇ7在俄國二○一四年兼併克里米亞後將其逐出，「大錯特錯」，導致俄國於二○二二年大規模入侵烏克蘭。

川普說法與Ｇ7領袖的共識矛盾。川普原訂十七日會晤烏克蘭總統澤倫斯基，討論如何結束俄烏戰爭，但因中東局勢提前打道回府。

川普表示，「Ｇ7曾為Ｇ8，（美國前總統）歐巴馬和一個叫杜魯多（加拿大前總理）的人不想讓俄國加入」。

政治新聞網站Politico指出，川普上述說法有誤，Ｇ7趕走俄國時，加拿大總理是哈珀，杜魯多在俄國離開的隔年才當選總理。

川普接著說：「我認為，如果俄國在集團內，就不會發生戰爭；若我四年前當選總統，現在也不會有戰爭。他們把俄國趕走，就算我當時並未主政，也說過這是大錯特錯。」

川普表示，俄羅斯總統普亭「離開談判桌，情況變得更複雜」，而各國領袖能在峰會上對話非常重要。

川普向來反對將俄國逐出Ｇ8。川普說：「普亭只跟我說話，他不跟其他人對話；他不想談，因為被踢出Ｇ8讓他感到丟臉，我會這樣，你也會如此，任何人都會有這種感覺。」

當記者問到，是否也該把中國拉進工業國集團時，川普答道：「這主意不錯，如果有人建議讓中國加入，我不介意。」

Ｇ7成員國目前都是民主國家，俄國和中國則為專制政權。德國總理梅爾茨強烈反對俄國重返Ｇ8，他十六日在「Ｘ平台」發布聲明說，「必須加強對俄國施壓的力道，這是與川普的一次坦率討論：我們正設法化解中東地區緊張局勢的方法，並討論（如何結束）俄烏戰爭」。

烏克蘭 梅爾茨 普亭 川普 俄羅斯 俄烏戰爭

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