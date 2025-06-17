西班牙公布4月大停電原因 部分電廠未調節電網電壓
西班牙生態轉型部長阿格森今天表示，4月28日西班牙和鄰國葡萄牙發生的大規模停電，是因為西班牙電網缺乏自行控制電壓能力，引發一系列連鎖反應所造成。
路透社報導，這場大停電的較完整調查報告將在今天稍晚對外公布。報告當中寫道，在停電發生前的幾分鐘，依法須負責調節電網電壓的一些發電廠卻未這麼做。
阿格森（Sara Aagesen）在首都馬德里召開的新聞簡報會上表示：「系統並無足夠的控制動態電壓能力。」
她指出，電廠應該要控制電壓，「更何況它們當中許多收受酬勞做這件事」；但當出現高電壓時，這些電廠「卻未將預期會伴隨而來的虛功率完全吸收」。
當時那場停電持續數小時，造成伊比利半島上各城市交通動彈不得，成千上萬人被困在火車上或電梯內。
阿格森還說，調查並未發現任何證據顯示這是一場網路攻擊。
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