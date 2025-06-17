快訊

中職／怎麼了？李珠珢新莊城堡應援傳淚灑球場 球隊回應曝內幕

俄烏戰爭難落幕？俄國安高層訪北韓 金正恩點頭「加派6千人」

西班牙公布4月大停電原因 部分電廠未調節電網電壓

中央社／ 馬德里17日綜合外電報導
西班牙4月28日發生史上最嚴重大停電。中央社
西班牙4月28日發生史上最嚴重大停電。中央社

西班牙生態轉型部長阿格森今天表示，4月28日西班牙和鄰國葡萄牙發生的大規模停電，是因為西班牙電網缺乏自行控制電壓能力，引發一系列連鎖反應所造成。

路透社報導，這場大停電的較完整調查報告將在今天稍晚對外公布。報告當中寫道，在停電發生前的幾分鐘，依法須負責調節電網電壓的一些發電廠卻未這麼做。

阿格森（Sara Aagesen）在首都馬德里召開的新聞簡報會上表示：「系統並無足夠的控制動態電壓能力。」

她指出，電廠應該要控制電壓，「更何況它們當中許多收受酬勞做這件事」；但當出現高電壓時，這些電廠「卻未將預期會伴隨而來的虛功率完全吸收」。

當時那場停電持續數小時，造成伊比利半島上各城市交通動彈不得，成千上萬人被困在火車上或電梯內。

阿格森還說，調查並未發現任何證據顯示這是一場網路攻擊。

馬德里 西班牙 停電

延伸閱讀

桃園八德4千戶無預警停電 抓到「兇手」了

基隆市區大規模突停電... 市府大樓、基港大樓 摸黑台電：查修中

高雄30天7次停電 市長陳其邁講話了：希望台電公司配合

貼高雄田寮停電公告差點墜崖 女駕駛嚇壞棄車報警求救

相關新聞

伊朗外海傳3艘船舶起火！NASA熱點圖曝光

印度斯坦時報報導，社群媒體流傳阿曼灣靠近荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近有3艘船舶起火，目前當局尚未證...

西班牙公布4月大停電原因 部分電廠未調節電網電壓

西班牙生態轉型部長阿格森今天表示，4月28日西班牙和鄰國葡萄牙發生的大規模停電，是因為西班牙電網缺乏自行控制電壓能力，引...

英航艦打擊群入印太活動 擬靠港訪問日韓星6國

由英國先進航空母艦「威爾斯親王號」領軍的航艦打擊群已進入印太區域活動，未來數週擬到新加坡、印尼、日本、南韓、澳洲、印度靠...

陸在南海聯合巡航？菲國否認狠批「訊息戰、假新聞」

菲律賓海軍否認大陸南部戰區在菲日海上演習期間於南海實施「海空聯合巡航」，形容中方說法為訊息戰，旨在塑造南海敘事作為內宣與...

籲降低依賴！新政府對陸轉「務實政策」 德智庫分析：國安經濟並行

德國新政府就任一個月，各外交智庫陸續發布對外政策研究報告，墨卡托中國研究中心分析指出，梅爾茨政府對中政策正走向一條兼顧經...

拒絕川普提議 馬克宏1理由強烈反對俄調解以伊衝突

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)15日在訪問格陵蘭給予支持期間表示，俄羅斯缺乏挑調解以色列與伊朗之間危機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。