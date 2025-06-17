菲添購南韓FA-50輕型戰機 不排擠先進戰機採購計畫

中央社／ 馬尼拉17日專電

菲律賓空軍今天表示，向南韓添購12架FA-50輕型戰機的合約，不會排擠採購其他先進多用途戰機的計畫。

菲律賓空軍發言人卡斯蒂約（Maria Consuelo Castillo）今天在例行記者會上表示，空軍向國防部同步提案採購FA-50戰機和多用途戰機，很高興FA-50戰機採購計畫已先行獲准。

卡斯蒂約說，菲律賓需要更多戰機保衛廣闊的群島區域，多用途戰機的採購計畫仍然待定。

她補充，空軍已向國防部提交多用途戰機的理想規格，至於會購買何種戰機，將由國防部決定。

被問及是否會採購第4代或4.5代戰機，卡斯蒂約回應，菲律賓將在預算能力範圍內，購買最先進的多用途戰機。

菲律賓國防部14日宣布與韓國航空宇宙產業株式會社（KAI）簽約，購買12架FA-50 Block 70（第70批次）輕型戰機，交易總額為7億美元（約新台幣200餘億），預計2030年開始陸續交機。

菲律賓空軍早前已向南韓購得12架FA-50戰機，但有1架於今年3月在執行戰術夜間行動時墜毀，剩下11架。

根據媒體報導，菲律賓還有意向美國購買F-16戰機，或是向瑞典購買JAS-39獅鷲戰機。

另一方面，被問及是否會將現有的11架FA-50戰機升級，卡斯蒂約回應，目前空軍暫無相關細節可以披露。

卡斯蒂約也提到，與韓國航空宇宙產業株式會社的合約也包括飛行員訓練，因此等新購的FA-50戰機交貨，菲律賓不會出現FA-50飛行員短缺的情況。

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