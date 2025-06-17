促伊朗重返核談判 法英德外長：避免衝突升級
據法國外交消息人士，歐洲3國外長今天與伊朗外長通話時，呼籲恢復與美國的核談判，以避免伊朗與以色列的衝突升級。伊朗外長則回應，對抗以色列是眼前優先要務。
路透社報導，以色列於13日凌晨針對伊朗核設施發起「崛起雄獅行動」（Operation Rising Lion），就在美國和伊朗談判代表原定15日就伊朗核計畫恢復談判之前2天。
以色列表示，這項先發制人攻擊行動的目的在阻止伊朗發展核武。伊朗則否認計劃發展核武，並對以色列展開反擊。
合稱「E3國家」的法國、英國、德國都是2015年「伊朗核協議」締約國。該協議旨在讓伊朗遏制其核計畫，以交換解除制裁。
上週E3國家提出的議案獲國際原子能總署（IAEA）理事會通過，以譴責伊朗違反禁止核子擴散相關義務。
消息人士指出：「部長們敦促伊朗無條件儘快重返談判桌。」他們也呼籲伊朗切勿輕率地與西方利益背道而馳。
伊朗國營媒體則引述外長阿拉奇（Abbas Araqchi）說法指出，伊朗嚴肅看待其外交工作，他還強調，「伊朗從未離開談判桌，但是現階段的重點當然是有效對抗侵略」。
據該名消息人士，E3外長與阿拉奇通話之前，法國外長巴霍（Jean-Noel Barrot）曾與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）通話。E3也分別向以色列傳達訊息，呼籲不要對伊朗當局、基礎設施或平民進行打擊。
未參與伊朗核談判的英國、法國、德國對於美國的談判策略日益感到灰心。他們認為，川普政府5月底提出的初步提案立場太過強硬，幾乎沒有給伊朗任何回報。
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