陸在南海聯合巡航？菲國否認狠批「訊息戰、假新聞」

菲律賓海軍否認大陸南部戰區在菲日海上演習期間於南海實施「海空聯合巡航」，形容中方說法為訊息戰，旨在塑造南海敘事作為內宣與外宣。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）今天在例行記者會上說，通常菲律賓與夥伴國家進行雙邊或多邊海上演習時，大陸並不會採取恫嚇或侵犯行動，但會在活動結束後製造假新聞，聲稱在菲方海域巡邏。

崔尼代說，大陸人民解放軍南部戰區聲稱在南海進行了「海空聯合巡航」，但菲方並未監看到有這樣的行動，「我們看到的是大陸海軍與海警船艦在菲律賓海域的持續非法存在」。

「西菲律賓海」是菲律賓對己方在南海聲索區域的稱呼，範圍涵蓋菲律賓從領海基線向南海延伸出去的200海里專屬經濟海域，與大陸以10段線聲索的南海海域重疊，雙方長年以來在爭議海域衝突不斷。

大陸人民解放軍南部戰區發言人田軍里最近表示，南部戰區在南海組織海空聯合巡航，並斥責菲律賓拉攏域外國家聯合巡航，推高南海地區安全風險，破壞地區和平穩定。

菲律賓與日本14日在「西菲律賓海」進行「海上合作行動」（Maritime Cooperative Activity）演習，有1艘大陸軍艦距離日本護衛艦「高波號」18海里外，另有1艘大陸軍艦則是在30海里外跟監。

次日，菲律賓軍方再監測到7艘大陸海軍和海警船艦，出現在黃岩島（又稱民主礁）、仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）和仙賓暗沙（Sabina Shoal）一帶，但菲方不認為這與菲日演習有關。

崔尼代說，中方的「聯合巡航」說法只是塑造南海敘事的訊息戰，目的有二，一是內宣，以激發民族主義，凝聚民眾向心力，二是外宣，將非法索討菲國海域正當化。

另一方面，瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）報告最近指出，大陸核彈頭以每年約100枚速度遞增，菲律賓媒體關切這是否會影響到菲律賓對「西菲律賓海」主權的索討。

崔尼代回應，「核武俱樂部」成員自二戰後就一直在發展核武，這是國際社會必須面對的現實，強調菲律賓將以國際法與大陸的武力對抗。

菲律賓於2013年把與大陸的南海爭議告上設於荷蘭海牙（The Hague）的常設仲裁法院（PCA），常設仲裁法院2016年7月裁決，大陸的九段線（現為十段線）在國際法之下不具效力，菲律賓可獨享專屬經濟區的資源。北京不接受也不承認仲裁結果。