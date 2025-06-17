籲降低依賴！新政府對陸轉「務實政策」 德智庫分析：國安經濟並行

德國新政府就任一個月，各外交智庫陸續發布對外政策研究報告，墨卡托中國研究中心分析指出，梅爾茨政府對中政策正走向一條兼顧經濟務實與提升國安風險意識（risk-aware）的崎嶇道路。

梅爾茨上任以來積極展開外交行程，重申跨大西洋合作與歐洲協調的重要性。雖與美國總統川普通話氣氛「異常輕鬆與禮貌」，但美方祭出的高額關稅措施，已對德國出口導向的經濟構成壓力，也促使梅爾茨重新審視對中戰略。

‧新政府將調整2023年「中國戰略」方向

歐洲最大中國研究機構「墨卡托中國研究中心」（MERICS）16日發布分析報告指出，儘管聯合政府尚未公布具體對中政策，根據聯合執政協議內容，可推估新政府將在持續在「去風險化」（de-risking）原則下，調整前任政府於2023年發布的「中國戰略」方針。

協議裡有關大陸的部分強調，德國將擴大在國防、資安、基礎設施與假訊息等國安領域的研究與應變能力，並指出大陸近期行為凸顯「體制性競爭」的風險。

然而，協議中並未延續前任政府將大陸定調為「夥伴、競爭者與體制性對手」的三重定位。MERICS認為，這反映出梅爾茨政府在強化國安警覺的同時，也試圖淡化意識形態，轉向更務實、經濟導向的對中立場。

‧對中相關部會皆由中間偏右保守派基民盟掌控

MERICS指出，對中政策有關部門如總理府、外交部、經濟暨氣候部、交通部與科技部，皆由中間偏右保守派基民盟（CDU）與姐妹黨基社盟（CSU）掌握，有助推動較一致的政策路線。

梅爾茨本人多次強調跨大西洋合作與歐洲協調的重要性，並主張對大陸保持戰略警覺。他曾將大陸形容為挑戰自由民主的「威權軸心」，並表示政府不會為在大陸失敗的投資提供紓困。

新任外交部長瓦德富（Johann Wadephul）是黨內對中立場轉趨強硬的重要推手。他主張持續與大陸對話，但強調須清楚認知雙方有制度上的差異。過去他曾參與與中共官員及全國人大的閉門會談，展現「理性接觸、保持清醒」的態度。

經濟暨氣候部長萊歇（Katherina Reiche）具能源產業背景，支持與大陸在氫能與綠能領域的合作，同時主張設立清晰規範，推動「綠色產業外交」。

交通部長施奈德（Patrick Schnieder）強調供應鏈多元化，視印度為德國面對威權強權崛起時的重要戰略夥伴；科技與太空部長貝爾（Dorothee Bär）則認為不應妖魔化大陸科技企業，表示在航空與數位產業方面，可積極與大陸接觸。

‧企業盼深化與中合作 新政府面臨地緣、國安與經濟兩難

儘管新政府持續強調「去風險化」，MERICS指出，德企仍深度參與大陸市場，並愈加依賴大陸在電動車、綠能與數位技術等領域的創新動能。多個產業呼籲與大陸企業加強合作，以保持德國在全球技術競爭中的優勢。

企業界也高度關注市場互惠與知識轉移，不僅期待大陸擴大市場開放，也希望政府協助建立跨境資料傳輸的清晰規範。企業普遍認為，德國不應減少對大陸市場的參與，而應提供更多支持。

MERICS指出，企業對當前政策的矛盾感到不滿。一方面政府呼籲降低對大陸依賴，另一方面大陸對在地化的要求日益嚴格，企業難以兩全。各界因此呼籲政府提出具體政策指引，以協調風險控管與營運需求間的落差。

未來數月內，梅爾茨政府如何處理對中投資審查、應對企業要求重視經濟利益的壓力，同時維持歐洲政策一致性，將是觀察歐中關係走向的重要指標。而在美中對抗的國際局勢下，MERICS認為，德國如何在安全與經濟之間取得平衡，也將成為新政府施政能力的重要考驗。