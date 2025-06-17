英國首相將持續推進AUKUS 澳洲總理對協議有信心

英國首相施凱爾在七大工業國集團（G7）峰會上說，儘管五角大廈正在檢討澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）協議，英國與美國將持續推進AUKUS，澳洲總理艾班尼斯對此表示歡迎。

路透社報導，英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天與川普會面討論完貿易與安全議題後，站在川普旁邊接受媒體採訪，當被問到關於AUKUS的議題時，他說：「我們正在持續推進，這對我們雙方而言真的是一個非常重要的協議。」

他又說：「我想川普總統正在進行檢討，我們上任時也進行過檢討，所以這對我而言是合理的。」

艾班尼斯（Anthony Albanese）原定明天與川普舉行首次會晤，爭取川普對AUKUS的支持，但白宮宣布川普將提前離開G7峰會。澳洲官員表示，他們不預期這場會面將成行。

艾班尼斯的發言人在聲明中說：「有鑒於中東目前的局勢，這是可以理解的。」

艾班尼斯稍早向媒體表示，AUKUS對澳美英這3方而言具有「巨大優勢」。

他在卡加立（Calgary）向媒體表示：「這就是我們支持AUKUS的原因，也因此我有信心這3個國家都將繼續支持AUKUS。」

2023年，美國、澳洲與英國公布AUKUS計畫的細節，將自2030年代初期開始，向澳洲提供核動力攻擊潛艦，以對抗中國在印太地區的野心。

一名五角大廈官員上週表示，川普政府正在檢討AUKUS，確保這「符合總統的美國優先施政方針」。