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G7領袖加拿大出席峰會 施壓川普收回貿易戰威脅

中央社／ 加拿大卡納納斯基斯16日綜合外電報導

全球領袖齊聚加拿大出席七大工業國集團（G7）峰會時，將試圖敦促美國總統川普放棄他具懲罰性的貿易戰，這場貿易戰對全球經濟穩定構成風險。

法新社報導，G7中的大多數國家已遭川普課徵10%的基準關稅，這是在警告接下來還會有更多關稅，歐洲國家與日本也遭課徵額外的汽車與鋼鋁關稅。

川普抵達會場與東道主加拿大總理卡尼（MarkCarney）舉行雙邊會議時表示，貿易將是這場峰會的「主要焦點」。G7峰會將舉辦到明天。

川普政府最近幾個月宣布對加拿大進口品課徵額外關稅後，貿易議題受到加拿大特別關注。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）也受邀參與峰會，並將與川普進行面對面會談，因為墨西哥試圖重新協商也包含加拿大的3方北美自由貿易協議。

至於，這場峰會結束時，美國與全球其他國家之間的貿易談判能否取得突破，雖然各界對此未抱持太大期望，但美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）仍是川普代表團的成員之一。

數十個國家目前正在與川普政府談判，希望在美國揚言於7月9日實施嚴厲的對等關稅前，達成某種貿易協議。

但美國財政部長貝森特（Scott Bessent）上週表示，對於被認為真誠談判的國家而言，關稅實施日期可能會延後。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）向媒體表示，他將與法國與義大利領袖聯手，與川普直接討論美國貿易威脅。

梅爾茨向媒體表示：「馬克宏（EmmanuelMacron）、梅洛尼（Giorgia Meloni）與我都堅定決心，將在未來兩天再次與美國協商，看看我們能否找到解決方案。」

他又說：「這場峰會不會得出解決方案，但我們或許能循序漸進，往解決方案更靠近一點。」

美國 川普 加拿大

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