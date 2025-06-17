伊朗外海傳3艘船舶起火！NASA熱點圖曝光
印度斯坦時報報導，社群媒體流傳阿曼灣靠近荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）附近有3艘船舶起火，目前當局尚未證實相關說法。
印度斯坦時報查閱美國太空總署（NASA）旗下「資源管理火災資訊系統」（FIRMS）地圖，發現在阿曼灣出現三個紅色熱點。然而，目前無法查證是否真有船隻起火。
一名用戶在社群媒體上貼出照片寫道：「目前網路上流傳一些照片，似乎顯示在伊朗外海、靠近荷姆茲海峽的阿曼灣，有三艘船隻起火。NASA的地圖似乎也顯示該區域出現三處火源。」
另一位用戶X上補充，根據NASA的資料，阿曼灣內有三個熱源來自船隻。
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