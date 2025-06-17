揮反擴張、區域穩定大旗 馬克宏外交出擊籲勢力平衡

在中東局勢升溫之際，G7峰會今天登場。法國總統馬克宏打著「勢力平衡主義」大旗，外交動作頻繁。他峰會前夕造訪格陵蘭，反對美國擴張野心，同時譴責伊朗核擴散、威脅歐洲。但法媒評論，自家人民對他的國際影響力並不太買單。

在出席七大工業國集團（G7）峰會前夕，馬克宏（Emmanuel Macron）15日訪問格陵蘭，成為自美國總統川普（Donald Trump）威脅吞併丹麥自治領土格陵蘭（Greenland）以來，首位造訪的外國元首。

馬克宏在前往加拿大16日舉辦的G7峰會前，受格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）與丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）之邀，造訪這座充滿自然資源的北極島嶼。

然而，以色列13日猛轟伊朗，襲擊包括核設施和軍事基地等100個目標，引發伊朗強烈回擊、雙方交火。中東急速升溫的戰事也讓這趟格陵蘭之行籠罩在地緣政治的緊張與不確定氛圍之下。

面對硝煙四起，積極在國際穿針引線、主導議程、與川普對話，並代表歐洲發聲的馬克宏，近月更加忙碌。從美歐關稅齟齬，到歐中爭議，再到香格里拉的印太戰略，都有他的身影，其國際策略被法媒形容為「平衡主義」，努力尋求國際聲譽。

馬克宏在格陵蘭記者會上反對該島受到的「掠奪性野心」威脅，強調歐洲團結與丹麥主權和領土完整，表示「格陵蘭是非賣品，不可被奪取」。

馬克宏雖點名美國野心，但仍保留餘地，說道：「我不認為美國這個盟友和朋友，最終會對另一個盟友做出侵略性行動」。他反而呼籲與美國合作，共同應對真正敵手，也就是俄羅斯與中國在此地日增的「戰略威脅」。

面對媒體，馬克宏15日晚間在格陵蘭不可避免地談及必然成為G7焦點的以伊衝突。他強調，伊朗核武擴散是對歐洲在內的全球「威脅」，並譴責伊朗政權要為中東動盪負主責。

在以哈衝突議題上，馬克宏態度強硬警告以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）不能「為所欲為」，並嚴厲要求以國解除對加薩地區的人道封鎖。

然而在以色列砲擊伊朗行動中，馬克宏卻力挺以色列安全與自我防衛的權利，甚至在必要時，願意動員協防以色列。對內唐亞胡的攻勢，馬克宏也未表態贊同或譴責。

費加洛報（Le Figaro）政治社論主筆塔巴德（Guillaume Tabard）今天分析，這看似相反的立場其實並不矛盾，馬克宏一直都支持以色列的自衛權，並譴責伊朗核武擴散。

但無論是以哈或以伊，馬克宏都希望能以外交途徑解決。他在格陵蘭表示，盼盡快恢復談判，並要有美國參與，因「美國才有能力強加談判條件」。

另外，以色列和伊朗交火也直接影響了馬克宏力推的以色列、巴勒斯坦兩國解決方案的進程。

馬克宏近月來積極斡旋，希望以承認巴國換取區域穩定。然而眼下以伊開火，加上川普並不支持，原本預計18日推動兩國方案的聯合國會議已因「後勤與安全問題」確定延期。

塔巴德表示，在以伊衝突中，馬克宏再次尋求自身的國際聲譽，隨著法國總統在國內支持度不斷下滑，他將重點轉向總統全權負責的外交領域上，把內政交給總理內閣，企圖改善支持度，但截至目前，法國民眾對自家總統的中東局勢影響力並不太買單。

此外，從烏克蘭到中東，再到貿易戰，馬克宏與川普的兄弟情誼在許多衝突的處理上分歧日益加深。

川普支持以色列對伊朗的攻擊，而馬克宏則呼籲緊急降溫；川普不願支持巴勒斯坦建國，而後者則下定決心承認巴勒斯坦。

不過，巴黎人報（Le Parisien）15日刊登的社論認為，馬克宏仍被視為是最善於應對美國變幻莫測局勢的歐洲領導人。馬克宏最近向媒體透露，重點是「保持聯繫，避免意外惡化」、「保持接觸，減少不確定性」，這也是他目前在國際局勢奔走所使用的終極策略。