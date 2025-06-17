全球向加薩遊行活動在埃及破局 當局稱安全考量

以「打破以色列對加薩的封鎖」為號召的國際活動人士計劃徒步遊行至加薩，以行動支援巴勒斯坦；然而，活動人士日前在埃及遭警方阻攔，並有數十人被驅逐出境。埃及官方稱，埃及有權為維護國家安全採取一切必要措施。

近日包含知名人物瑞典「環保少女」等12名倡議人士在內，還有為抗議以色列非人道對待加薩人民的「自由船隊聯盟」，在以色列遭攔截扣押並被驅逐出境。而另一支為引起世人對加薩人道主義危機的關注，由超過1500人組成，名為「全球向加薩遊行」（Global March to Gaza）的民團遊行車隊，隨後於6月10日從利比亞的札維耶（Zawiya）出發，活動亦受到關注。

遊行者計劃要在15日從埃及北西奈省靠地中海海岸的阿里什市（Arish），開始徒步約50公里走到埃及與加薩邊境的拉法關卡（Rafah Crossing），藉國際道德輿論和媒體壓力，來呼籲以色列開放關卡，解除對人道救援物資進入加薩的封鎖。

一家國際媒體駐開羅分社接獲消息指出，埃及警方於6月14和15日在開羅封鎖和拘留數十名活動人士，有人甚至是遭到暴力逮捕。埃及當局同時也在機場，將搭機前來埃及的活動人士當場驅逐出境。

該分社還說，活動組織人透露，此活動是民間社會人士為爭取讓食物、燃料、醫療物資和其他援助進入加薩而提出的倡議。遊行者包括議員以及南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）的孫子等公眾人物。

一名埃及官員向「歐洲新聞」（Euro News）表示，有30多名活動人士在抵達開羅機場後就直接被驅逐出境。他們多數持歐洲護照。官員說，這些活動人士試圖在「未取得許可」前直接前往北西奈敏感地區。

一名法國外交官員向「歐洲新聞」表示，法國正與埃及當局保持溝通，以確保那些被埃及拘留審訊的法國公民活動人士獲得「領事保護」。

埃及外交部發表聲明表示，為維護國家安全，埃及有權採取一切必要措施，包括管控人員在境內敏感邊境地區出入流動。

半島電視台（Al Jazeera）報導，有一名擔任護理師工作的英國男性活動人士，站在一排埃及鎮暴警察面前，大聲疾呼和懇求埃及允許活動人士繼續前往加薩遊行。他說：「請一同聲援你們的伊斯蘭子民。」

英國政府網站14日在「海外旅遊忠告」的「警告」頁面，特別提及由於近日的「全球向加薩遊行」事件，建議旅客不要前往北西奈省。