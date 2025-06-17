川普稱G7驅逐俄國是個錯誤 邀中國加入「不是壞主意」

聯合報／ 國際中心／即時報導
美國總統川普（左）和加拿大總理卡尼（右）16日在加拿大卡納納斯基斯七大工業國集團（G7）峰會場邊會面。法新社
美國總統川普（左）和加拿大總理卡尼（右）16日在加拿大卡納納斯基斯七大工業國集團（G7）峰會場邊會面。法新社

美國總統川普和加拿大總理卡尼16日在加拿大卡納納斯基斯的七大工業國集團(G7)峰會場邊會面，川普說，G7當年曾是G8，把俄羅斯趕出去是個錯誤，如果俄國還在這個組織，就不會發生烏克蘭戰爭。

兩人會面時，卡尼先恭賀剛滿79歲的川普生日快樂，也向建軍250周年的美國陸軍致意。卡尼說，若無美國領導，G7就會變得無足輕重。

川普回應說，G7原本曾是G8，但美國前總統歐巴馬和加拿大前總理杜魯多不想讓俄國成為一份子，因此把俄國趕出去。川普說，如果俄國還是這個組織的成員，就不會有烏克蘭戰爭。

G7是在1998年批准俄羅斯加入成為G8，以鼓勵俄國在蘇聯解體後邁向民主。但2014年俄國併吞克里米亞，當時的美國總統歐巴馬因此和其他G7成員國協議，將俄國踢出G8。

不過，川普說，現在事已至此，已經很難再邀請俄國加入G7。他重申把俄國踢出是個錯誤，並責怪歐巴馬和杜魯多。

現場記者問到，是否有可能邀請中國加入G7。川普說，「這不是個壞主意」。

不過，川普並未多說，隨即又把話題轉回俄國，稱俄國總統普亭對於被逐出G7感到「非常冒犯」。

歐巴馬 川普 G7

延伸閱讀

G7峰會聚焦以伊衝突 出席領袖盼與川普談關稅

報上次大選的仇？川普驅逐非法移民 專挑民主黨重鎮

川普是最大變數 G7峰會成美國與盟邦試金石

「沒人見識過」川普號稱吸金12兆美元企業投資 專家：別被頭條騙了

相關新聞

G7峰會聚焦以伊衝突 出席領袖盼與川普談關稅

以色列與伊朗十六日持續第四天互轟，美國總統川普十五日準備前往加拿大參與七大工業國集團（G7）峰會時說，相信以、伊很可能達...

G7領袖聲明草案籲以伊降溫 川普尚未簽署

七大工業國集團（G7）峰會在加拿大舉行。路透16日引述兩名消息人士報導，目前G7領袖有份聯合聲明草案，內容呼籲以色列和伊...

川普稱G7驅逐俄國是個錯誤 邀中國加入「不是壞主意」

美國總統川普和加拿大總理卡尼16日在加拿大卡納納斯基斯的七大工業國集團(G7)峰會場邊會面，川普說，G7當年曾是G8，把...

英國軍情六處 首見女處長「C夫人」

衛報報導，英國政府十五日宣布，任命資深情報官梅卓韋利（Blaise Metreweli）主管對外情報機構軍情六處（MI6...

川普是最大變數 G7峰會成美國與盟邦試金石

七大工業國組織（Ｇ７）及其他重要盟國領袖十五日齊聚加拿大召開年度峰會，料將聚焦貿易、烏克蘭戰爭與中東局勢，這場會議不僅是...

報告：核戰爭風險上升 新一輪軍備競賽浮現

據斯德哥爾摩國際和平研究所(SIPRI)《2025年年鑑》的年度評估，全球九個擁有核武器的國家中，幾乎所有國家在2024年都持續推進密集的核現代化項目，升級現有武器並增加新型武器。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。