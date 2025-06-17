G7峰會聚焦以伊衝突 出席領袖盼與川普談關稅

以色列與伊朗十六日持續第四天互轟，美國總統川普十五日準備前往加拿大參與七大工業國集團（G7）峰會時說，相信以、伊很可能達成協議，但「有時他們要打一仗才能解決」。

為期三天的G7峰會十五日在加國洛磯山脈小鎮卡納納斯基斯展開，以伊衝突和貿易戰成為焦點。法新社報導，與會領袖將就以伊衝突日益升級尋求共識。這次峰會標誌川普重返國際外交舞台；他回任以來一反常規，不分敵友大規模課關稅。峰會前兩天，以色列也大規模襲擊伊朗，震驚全球。

以色列特拉維夫多棟建築遭伊朗飛彈擊毀，救援人員十六日在現場作業。（路透）

以至少24人身亡 伊224人喪生

出席峰會的領袖們憂心戰火擴大。伊朗十六日在拂曉前以飛彈攻擊以色列特拉維夫與港口城市海法，摧毀多棟住宅，造成至少八人喪生。以色列總理辦公室表示，與伊朗爆發衝突以來，伊朗對以色列發射三七○枚彈道飛彈跟數以百計無人機，造成以國至少廿四人身亡，五九二人受傷。

伊朗據報至少也有二二四人喪生。以軍十六日宣布已「完全控制」伊朗首都德黑蘭上空，摧毀伊朗約三分之一地對地飛彈發射器，並出動五十架戰機空襲伊朗中部城市伊斯法罕約一百個軍事目標，包括飛彈設施、發射器和指揮中心。

川普喊話 相信以伊可達協議

川普在白宮外被問到如何緩和以伊衝突升高時說，「我希望能達成協議。我認為現在是談判的時機，我們拭目以待，但有時他們得打一仗」。川普說，他認為很可能達成協議，美國和伊朗「處得非常好」，也認為以伊「非常尊重對方」。

東道主加拿大總理卡尼已擬定議程，旨在盡量縮小各國歧見。外交官透露，加拿大正打探其他國家想法，希望就以伊局勢發表聯合聲明。歐盟執委會主席范德賴恩說，峰會前曾與以色列總理內唐亞胡對話，雙方同意伊朗應為目前局勢負責。法國總統馬克宏十五日前往加拿大前說，「我們很團結。沒人想看到伊朗取得核武，大家也都希望重啟討論與談判」。德國總理梅爾茨則說，最重要目標是G7達成共識並採取行動。

不過，由於川普在關稅、俄烏戰爭等議題上和盟友意見不同，加國總理卡尼已放棄依照慣例在峰會結束時發表聯合公報。

這次峰會除了加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國和美國七個成員國領袖，烏克蘭、墨西哥、印度、澳洲、南非、南韓和巴西領導人也應邀出席。這些領袖都希望和川普當面商談關稅等問題。

地主卡尼將與川普會談鋼鋁關稅。日本的一大問題則是汽車關稅，日本將在七月舉行參議院選舉，日方擔心若無法降低汽車關稅，恐對執政黨自民黨選情不利，危及首相石破茂的少數政府。