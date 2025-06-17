聽新聞
0:00 / 0:00

英國軍情六處 首見女處長「C夫人」

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
英國政府公布軍情六處新任負責人梅卓韋利。美聯社
英國政府公布軍情六處新任負責人梅卓韋利。美聯社

衛報報導，英國政府十五日宣布，任命資深情報官梅卓韋利（Blaise Metreweli）主管對外情報機構軍情六處（ＭＩ六），預計秋季接替現任處長摩爾擔任第十八任處長。這將是軍情六處一九○九年創立以來首度由女性領軍。

這項任命，讓人聯想到○○七情報員電影主角龐德的上司「Ｍ夫人」。不過有別於電影，軍情六處處長代號向來是象徵領袖（chief）的「Ｃ」而非「Ｍ」。

四十七歲的梅卓韋利一九九九年加入情報體系，目前擔任軍情六處科技與創新部門「Ｑ部門」總監，負責技術研發與情報創新。該職位因與○○七系列中的「Ｑ」命名雷同而廣為人知，雖然電影中的「Ｑ」從未由女性出演，但在現實中，包括梅卓韋利在內，已有至少二位女性當過軍情六處科技總監。

梅卓韋利畢業於劍橋大學，主修社會人類學，長期從事中東與歐洲的海外行動任務。她表示：「我很自豪也很榮幸被任命領導我的部門。」

英國首相施凱爾表示：「這項具歷史意義的任命正逢其時，此刻英國面臨前所未有的威脅，無論是敵對勢力派遣間諜船入侵英國海域，或是高技術駭客試圖癱瘓公共服務，情報體系的角色空前關鍵。」

路透報導，梅卓韋利最大的挑戰可能是對付俄羅斯、中國大陸和伊朗。

英國情報機構曾指控俄羅斯在歐洲各地採取破壞行動，恐嚇其他國家不要在俄烏戰爭中支持烏克蘭。

現任處長摩爾曾於二○二一年說，中國是軍情六處單一最大優先要務。英國國內情報機構軍情五處去年也表示，自二○二二年以來，伊朗在幕後策畫廿起陰謀，於英國殺害、綁架或攻擊異議人士。

駭客 間諜 英國 施凱爾 俄羅斯

延伸閱讀

現實版007的上司！ 英國軍情六處首任女處長「C夫人」上任

以色列空襲伊朗！猛轟核設施和軍事基地 各國反應一次看

印度航空失事 各國領袖紛紛發聲哀悼

印度航空客機墜毀 總理莫迪悲痛發聲：全力搜救

相關新聞

報告：核戰爭風險上升 新一輪軍備競賽浮現

據斯德哥爾摩國際和平研究所(SIPRI)《2025年年鑑》的年度評估，全球九個擁有核武器的國家中，幾乎所有國家在2024年都持續推進密集的核現代化項目，升級現有武器並增加新型武器。

華郵記者信箱遭駭 「外國政府」下的手？

華爾街日報十五日報導，華盛頓郵報遭遇網路攻擊，多名記者的電子郵件帳戶遭入侵，極有可能是外國政府所為。

暗殺美議員槍手居住地落網 抄出攻擊目標清單竟有70人

美國明尼斯達州十四日驚傳兩起政治暗殺，兩位州參眾議員和兩人的配偶分別在家中遭槍擊，造成兩死兩傷。五十七歲槍手博爾特在當地...

英國軍情六處 首見女處長「C夫人」

衛報報導，英國政府十五日宣布，任命資深情報官梅卓韋利（Blaise Metreweli）主管對外情報機構軍情六處（ＭＩ六...

川普是最大變數 G7峰會成美國與盟邦試金石

七大工業國組織（Ｇ７）及其他重要盟國領袖十五日齊聚加拿大召開年度峰會，料將聚焦貿易、烏克蘭戰爭與中東局勢，這場會議不僅是...

報上次大選的仇？川普驅逐非法移民 專挑民主黨重鎮

美國移民及海關執法局（ＩＣＥ）日前在洛杉磯的突襲搜索行動，引發大規模民眾抗爭。美國總統川普十五日再度表達支持ＩＣＥ，並點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。