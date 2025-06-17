G7峰會！以伊衝突、貿易戰聚焦 川普：以、伊有機會談成協議

七大工業國集團（G7）領袖16日齊聚加拿大舉行峰會，以伊衝突和貿易戰成為焦點，美國總統川普15日準備前往加拿大時說，相信以、伊最終有機會談成協議結束衝突，但恐怕還得「再打一打」才會真正走向談判。

川普15日從白宮前往加國參加G7時告訴記者：「有時候他們得先打一打，但我們看看接下來怎樣」，「我認為達成協議的機率不小」。本屆G7會議地點在亞伯達省卡納納斯基斯（Kananaskis），16日會談重點是經濟、促進貿易協定、中國大陸問題等。參與國包括英國、法國、德國、美國、加拿大等，歐盟也列席。

圖／經濟日報提供

以伊衝突獲納議程，兩國局勢持續升溫之際，加國峰會是民主大國恢復團結表象的關鍵時刻。川普呼籲以伊停火，但持續協助以國自衛，14日還與G7頭號敵人俄國總統普丁電話熱線，建議普丁調停以伊爭端，讓西方盟國感到不安。法國總統馬克宏反駁這個提議，強調俄國違法對烏國發動戰爭，不能擔任協調者。

再來，這場峰會是川普重返白宮以來的首場大型國際會議，他向來認為這類場合冗長乏味，2018年參與加國G7峰會時，更翻臉提前離席，本次會議各國領袖的首要之務將是安撫川普。

大西洋理事會的國際經濟主席李浦斯基說，他認為峰會的最佳結果是沒有人失控暴怒。資深研究員黎卓也表示，「（川普）並不認為這些組織能強化或擴展美國的權力與影響力，反而視這些平台為限制美國的機制。」