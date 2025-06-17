川普是最大變數 G7峰會成美國與盟邦試金石

七大工業國組織（Ｇ７）及其他重要盟國領袖十五日齊聚加拿大召開年度峰會，料將聚焦貿易、烏克蘭戰爭與中東局勢，這場會議不僅是加拿大總理卡尼的外交首秀，也是美國能否與盟友就重大國際議題達成共識的試金石。

加拿大上次舉辦Ｇ７峰會是在二○一八年。當時川普呼籲Ｇ７重新接受俄羅斯，並和加拿大因關稅問題爭執，最後川普憤然退出峰會，拒絕為峰會公報背書。當年一張川普坐著，隔桌與德國總理梅克爾等領袖對峙的照片，讓人記憶猶新。

如今，他正尋求縮小美國在海外的軍事角色，並發動更大規模的貿易戰，還宣稱要把加拿大納為一州。如今川普和盟邦的關係，堪稱比當年更糟。

加總理外交首秀 規模龐大

本屆峰會於加國亞伯達省卡納納斯基斯（Kananaskis）揭幕，自十五日至十七日，除了英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本與美國等成員國，歐盟也列席參與。卡尼特別邀請印度、巴西、南非、墨西哥、烏克蘭、澳洲、南韓及北約秘書長等非Ｇ７領袖參與，這屆規模異常龐大。

與會領袖十六日將聚焦討全球經濟，並磋商包括野火、毒品與非法移民走私等問題。華爾街日報報導，其他議程還包括經濟安全與中國傾銷，特別是低價鋼鐵與鋁材對全球市場造成的衝擊。

這是Ｇ７第五十次峰會，美國總統通常會利用這個平台，和盟友和夥伴共同推進其議程，並在重大全球議題上展現領導力，但世界各國領導人似乎正準備因應川普放棄全球夥伴關係的舉動。加拿大官員表示，他們對峰會後發表聯合公報不抱希望。

Ｇ７價值觀 川普未必認同

大西洋理事會歐洲中心研究員里佐表示，Ｇ７除了經濟力量，還代表共同價值觀，「川普並不一定認同這些共同價值觀」。

除了貿易問題，烏克蘭戰爭也可能成為這次峰會的焦點。但川普上任以來，一直吹噓他與俄國總統普亭的親密關係，多次幫普亭說話，甚至誣指烏克蘭挑起戰爭。迄今為止，川普這種態度並未促成俄烏停戰。川普還嘲笑北約等多邊組織，但歐洲盟友已團結在烏克蘭周圍。

中東俄烏議題 仍待美表態

烏克蘭總統澤倫斯基與北約秘書長呂特十七日將加入峰會，討論俄烏戰爭；澤倫斯基也將與川普再度交鋒。歐洲領袖盼說服川普加碼制裁俄羅斯，但隨著以色列近期空襲伊朗，安全議題恐轉向中東。

紐約時報說，重要的是，各國領袖是否能就中東戰爭或烏克蘭戰爭發表一致聲明。若無法達成，將凸顯美國在當前最重要議題上，正與其傳統盟友日益背道而馳。

美智庫大西洋理事會國際經濟主席李浦斯基表示，「我心目中的最佳結果，就是這場峰會最終沒有出現任何爆炸性衝突」。