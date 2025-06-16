報告：核戰爭風險上升 新一輪軍備競賽浮現

據斯德哥爾摩國際和平研究所(SIPRI)《2025年年鑑》的年度評估，全球九個擁有核武器的國家中，幾乎所有國家在2024年都持續推進密集的核現代化項目，升級現有武器並增加新型武器。

20世紀80年代中期，全球核彈頭、炸彈與炮彈總數約為64,000枚，如今則估計為12,241枚。但根據最新評估，這一趨勢似乎正在逆轉。

SIPRI所長史密斯（Dan Smith）對德國之聲表示：「我們目前在核武庫中觀察到最令人擔憂的一點，是核彈頭數量長期減少的趨勢正在終止。」

冷戰後核裁軍的終結

自1991年蘇聯解體和冷戰結束以來，被移出核武庫的退役彈頭拆除速度長期超過新武器部署速度。

史密斯指出，雖然核國家對核能力進行現代化和升級是常規操作，但自奧巴馬任期最後階段以來，這一進程明顯加快，對新一代導彈和投送系統的投資顯著增加。

「其實早在那之前幾年，全球安全前景已在逐步惡化，各個核國家已經開始推進這種我們稱之為『密集型』的現代化進程，不再是小修小補，而是實質性的深層變革，」史密斯說。

SIPRI研究人員指出，截至2025年1月，全球估計有12,241枚核彈頭，其中約9,614枚處於軍用庫存中：或已部署在導彈上、或存放在有作戰部隊的基地，或存儲在可部署的中央倉庫中。

其中估計有3,912枚已部署在導彈和飛機上，約有2,100枚處於彈道導彈的高度戰備狀態。幾乎所有這類核彈頭屬於俄羅斯或美國，但SIPRI評估指出，中國如今可能也將部分核彈頭部署在導彈上。

在世界九個擁有核武的國家──美國、俄羅斯、英國、法國、中國、印度、巴基斯坦、北韓和以色列中，俄美擁有全球90%的核武器。

SIPRI分析人士警告稱，越來越多的國家正在考慮發展或部署核武器，並重新展開關於國家核地位和戰略的討論。

這其中也包括新的核共享安排：俄羅斯聲稱已在白俄羅斯部署核武器，而多個歐洲北約成員國則表達了願意部署美國核武的意願。

國際安全形勢十多年來持續惡化

2007年，俄羅斯總統普亭在慕尼黑安全會議上發表演講，猛烈抨擊由美國主導的世界秩序、北約東擴以及裁軍議題。

但僅僅兩年後的2009年，美國總統奧巴馬在捷克首都布拉格宣布追求徹底核裁軍的目標。他說：「成千上萬枚核武器的存在是冷戰時期最危險的遺產。」

他還表示，美國將「採取具體步驟，朝著無核世界邁進」，並與俄羅斯協商新的《削減戰略武器條約》（New START）。該條約於2011年簽署並生效。

然而在2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭之後，拜登政府發布了《2022年核態勢評估》，將核武庫現代化列為首要任務。

2023年2月，普亭簽署法案，暫停俄羅斯參與《新削減戰略武器條約》。

史密斯說：「自2007-08年以來，不安全感如潮水般逐漸高漲，經過2014年，一直延續到2022年2月這一刻，才算真正『浪頭砸下來』。我認為正是那時，許多普通民眾才真正意識到，這種安全形勢的惡化已持續十多年。」

核武數量和質量同步升級

簡而言之，全球核武庫正在擴張與升級。SIPRI估計，中國如今至少擁有600枚核彈頭，其核武庫增長速度為全球最快。

2024年，印度也被認為略微擴展了其核武庫。巴基斯坦則持續開發新型投送系統，並積累用於製造核武器的裂變材料。

以色列於6月13日發動襲擊，打擊伊朗核設施，造成多名軍事領導人和核科學家死亡。以色列長期奉行「刻意模糊」政策，但據信其正在升級自身核武庫，並對內蓋夫沙漠的鈽反應堆進行改造。

人工智能和太空技術增加核戰爭風險

史密斯在SIPRI《2025年年鑑》前言中警告，新一輪核軍備競賽比冷戰時期更具「風險和不確定性」，這在很大程度上與人工智能、網絡能力和太空資源的崛起有關。

「即將到來的核軍備競賽，所關乎的不僅是地堡裡的導彈、潛艇上的核彈，或是飛機上的炸彈，更在於人工智能、網絡空間和外太空。它將關乎軟件與硬件同等重要，」史密斯表示。

在過去，核國家之間的競爭主要圍繞核彈頭數量展開，如今控制和監管核武器和庫存的難度卻因新技術而大大增加。

人們長期以來一直在討論人工智能與「殺手機器人」（致命自主武器系統）之間的關係，自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，無人機（包括自動與半自動）已被廣泛使用，但有關AI與核武之間的關係探討卻仍然較少。

人工智能可以極快地處理大量信息，理論上應能幫助決策者更迅速地做出反應。但如果系統嚴重依賴大型語言模型（LLM）、機器學習或AI，一點小小的軟件故障，就可能觸發核打擊。

「我認為必須設立一道紅線，相信所有政治和軍事領導人都會同意：核打擊的決策絕不能由人工智能做出。」史密斯指出了蘇聯中校斯坦尼斯拉夫‧彼得羅夫（Stanislav Petrov）的例子。

1983年，彼得羅夫在莫斯科以南62英裡的蘇聯核預警系統指揮中心值勤，當時系統發出警報稱美國發射了一枚洲際導彈，緊接著還有四枚。

幸運的是，彼得羅夫懷疑這一預警是誤報，並沒有立刻將信息上報指揮系統。他的這一決定，很可能避免了蘇聯的核反擊，也避免了最壞情況下的全面核戰爭。

史密斯問道：「我想，真正的問題是：在一個人工智能主導的世界裡，誰還能扮演彼得羅夫中校的角色？」

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