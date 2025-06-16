加強防堵中國 美英船艦聯合巡邏東海

美國與北大西洋公約組織主要盟邦英國本月初聯手在東海執行巡邏任務。東海對美國及盟友以第一島鏈圍堵中國的策略具有重要性，中國也持續在東海進行有爭議的海上活動。

「新聞週刊」（Newsweek）報導，東海位於中國與第一島鏈之間，該島鏈是由日本、台灣及菲律賓形成的島嶼防線，是美國圍堵策略的一部分。圍堵策略旨在於戰時透過與美國結盟的領土，限制中國的海軍活動。

中國在日本管轄但有領土爭議的數個小島附近派海警總隊巡邏，並在該區域建立化石燃料設施，藉此主張對東海擁有主權。這些舉措引發日本擔憂，中國正試圖將現狀改變為對己有利。

本月14日發布的官方照片顯示，美國海岸防衛隊（Coast Guard）巡防艦史卓頓號（Stratton）與英國皇家海軍（Royal Navy）巡邏艦史佩艦（HMS Spey）1日在東海某處未公開地點一同航行。史卓頓號自5月中旬起部署在西太平洋。

在11日發布的新聞稿中，英國皇家海軍表示，史佩艦在大韓海峽（Korea Strait）加入史卓頓號，兩艘船艦進行了近距離操作及通訊訓練。約193公里寬的大韓海峽位於東海北方，分隔韓國與日本。

史佩艦也在印太區域部署。由英國先進航空母艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）領軍的航艦打擊群預計很快就會抵達該區域，展開為期8個月的部署任務。

聯合行動結束後，史佩艦5日造訪日本本土最南端島嶼九州的佐世保市，並被目擊於15日離開。

同時，史卓頓號與日本海上自衛隊8日於日本本州南方水域演習。根據當地目擊者，史卓頓號9日在九州鹿兒島市停泊。

史卓頓號也預定參與和日本、菲律賓海岸防衛隊從16日至20日在鹿兒島市外海舉行的三邊演習。菲律賓海岸防衛隊巡邏艦馬格巴努亞號（BRP TeresaMagbanua）12日已在鹿兒島市停泊。