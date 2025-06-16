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大陸2航空母艦同時出動 日本：疑演練「台海衝突」如何對抗美軍

中央社／ 東京16日綜合外電報導
遼寧艦、山東艦航母編隊近日航越第二島鏈，赴西太平洋等海域進行訓練。圖／中共解放軍新聞傳播中心微信公眾號
遼寧艦、山東艦航母編隊近日航越第二島鏈，赴西太平洋等海域進行訓練。圖／中共解放軍新聞傳播中心微信公眾號

中國海軍航空母艦山東艦遼寧艦近日首次同時在西太平洋活動。日本防衛省懷疑，當時這2艘中國航艦可能正參加演習，以演練台海爆發衝突之際如何對抗美軍。

日本時事通信社報導，防衛省本月稍早宣布發現2艘中國航艦同時在鄰近日本的太平洋水域活動。

這2艘航艦在日本專屬經濟區（EEZ）內航行，靠近組成日本小笠原群島的偏遠島嶼。此外，從其中1艘航艦起飛的1架中國戰機還一度危險地逼近日本海上自衛隊飛機。

消息人士指出，防衛省正在分析中國這些活動背後的意圖。

據稱中國將第二島鏈視為防線，以便在台灣出事時，阻擋來自關島或其他地方的美國航艦和潛艦。

防衛省消息人士透露，遼寧艦和山東艦當時可能在演練，台灣發生緊急情況時如何對抗美軍，其中1艘扮演美國航艦的角色，另1艘則在練習攔截。

防衛省10日宣布，7日下午1時前後，山東艦在宮古島（沖繩縣）東南約550公里的海域與飛彈驅逐艦等4艘艦船同時航行，之後在太平洋向東行駛，9日在沖之鳥島以北的日本專屬經濟區（EEZ）內起降戰機與直升機。

遼寧艦則於7至8日在南鳥島西南海域航行，這是中國航空母艦首度越過第二島鏈。據稱南鳥島周圍海域蘊藏豐富的稀有金屬等海底資源。

遼寧艦 日本 山東艦 台海

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