最後通牒要求解除邊境限制 柬埔寨揚言禁止泰國蔬果進口
在國內頗具影響力的柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）今天向泰國發出最後通牒，要求對方解除邊界通行限制，否則將禁止所有泰國蔬菜水果輸入柬國。這是兩國邊界爭端的最新發展。
法新社報導，泰柬邊防軍5月28日於存在主權爭議的兩國邊界地區爆發衝突，造成1名柬國士兵身亡。事發地區被稱為翡翠三角區（Emerald Triangle），位於柬埔寨、泰國和寮國的交界處。事後泰柬軍方均宣稱自身行動出於自衛。
泰國近日已加強與柬埔寨接壤邊界的管控；柬埔寨13日下令軍隊保持「全面戒備」、禁止在電視和電影院播放泰劇、關閉1個重要邊界檢查站，並降低與泰國之間的跨境網路連結速度。
柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）之父、現任參議院議長洪森（Hun Sen）發布全國談話時揚言，如果曼谷未在24小時內解除所有邊界通行限制，將禁止所有泰國蔬菜和水果輸入。
柬國15日已正式請求國際法院（ICJ）協助解決4個邊界地區的爭端，包括上月爆發衝突的地點和3座古廟所在地。
洪森還呼籲在泰國工作的數萬名柬國移工返國；他指稱，隨著邊界爭端延燒，他們將面臨日益嚴重的歧視。
泰柬邊界超過800公里，大多是在20世紀初法國殖民中南半島時期劃定，雙方長期以來在邊界議題上一直爭執不休。2008年以來，存在主權爭議的兩國邊界地區因爭端而引發的暴力事件已導致28人喪生。
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