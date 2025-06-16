邊境爭議柬埔寨提交國際法庭 泰國仍寄望雙邊機制

泰國和柬埔寨的軍隊日前在邊境爭議區域交火，引起兩國關係緊張，柬埔寨決定將邊境4處爭議地區交由國際法庭處理，泰國今天重申希望以既有的雙邊機制處理邊境議題。

泰國和柬埔寨的軍人5月28日在泰柬邊境上的主權爭議區域發生衝突，造成1名柬埔寨士兵身亡。根據泰國皇家陸軍（Royal Thai Army）的聲明，是柬埔寨士兵在泰國東部烏汶省（Ubon Ratchathani）附近率先開火，泰國士兵對柬埔寨邊界部隊開火予以還擊，雙方交火約10分鐘後，柬方要求停火。

柬埔寨陸軍證實雙方「發生衝突」，但表示是泰國士兵攻擊在柬埔寨北部邊境和泰國接壤的普里維希省（Preah Vihear）執勤巡邏的柬埔寨部隊。

泰國主張泰方的行為屬於自衛行動，是為保衛國家主權所採取的必要措施，且符合國際法，柬埔寨有意將爭議區域提交國際法庭（ICJ）處理，泰方則主張利用兩國雙邊現有協商機制處理，兩國代表14日和15日在柬埔寨首都金邊舉行泰柬聯合邊界委員會（JBC）會談。

儘管舉行了雙邊會談，柬埔寨昨天仍決定將兩國交界的翡翠三角地區（Mom Bei）、塔莫安通寺（TaMoan Thom）、塔莫安陶寺（Ta Moan Tauch）及塔克拉貝寺（Ta Krabei）4處爭議區域提交國際法庭處理。

泰國外交部今天發布聲明表示，自1960年以來，泰國不接受國際法院的強制管轄權。與此立場相同的聯合國會員國多達118國，泰國重申以和平方式解決國際爭端的堅定承諾，該立場符合聯合國憲章與國際法原則。

聲明指出，在處理涉及複雜歷史、領土或政治層面的敏感議題時，訴諸第三方未必有助於維繫國與國之間的友好關係；泰國支持彈性且以共識為基礎的方式解決分歧，讓各國能根據自己的特殊狀況與共同利益，更有建設性地互動。

聲明重申了泰國政府的立場，也就是目前邊界問題應透過既有的雙邊機制加以處理，例如：泰柬聯合邊界委員會、地區邊境委員會（RBC）、一般邊境委員會（GBC）以及其他雙邊論壇。

聲明指出，儘管泰柬雙方領導人與人民互動關係密切，但柬方卻未和泰方接觸以共同探討或深入討論以國際法庭解決爭議地區分歧的可能性，泰國深感遺憾。

柬埔寨和泰國的邊界超過800公里，大多是在法國殖民中南半島時期劃定，長期以來雙方在邊界議題上一直爭執不休。