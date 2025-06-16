衛報：英中關係改善 中國擬解除對英國議員制裁

英國「衛報」報導，中國正考慮解除2021年對數名英國國會議員施加的制裁。中國駐英大使館回應「衛報」詢問時提到，中英關係正展現「正向動能」。

傳統上親工黨的「衛報」（The Guardian）報導，兩名了解英中雙方相關討論的英國官方消息人士透露，中國政府正重新檢視2021年以散布關於新疆人權情勢的「虛假訊息」為由、對英國國會議員施加的制裁。在中方宣告實施制裁前幾天，英、美、加拿大等國及歐洲聯盟（EU）先行宣布制裁需為新疆人權侵害事件負責的中國官員。

北京今年4月底曾宣布解除2021年對5名歐洲議會議員及議會人權小組委員會施加的制裁。該制裁同樣是回應歐方對新疆人權情勢的關切。不過，中方2021年總計對10名歐盟國家公民（含歐洲議會議員）及4個實體施加制裁，目前卻僅解除對議員和議會組織的制裁，遭批評是為尋求恢復與歐盟的經貿投資協定談判而選擇性地釋出「善意」、具對價關係考量。

中國2021年對英國施加的制裁也不止於國會議員，而是涵蓋法律、學術圈人士，總計9名英國公民。

不過，「衛報」報導僅提及英國國會議員獲中方解除制裁的可能性，未納入制裁名單上其他英國公民及實體。目前也不清楚是否所有遭制裁的7位英國國會上、下議院議員都在中方考慮解除制裁之列。部分遭制裁議員多次對外標榜，北京施加的制裁是「榮譽勳章」、彰顯他們的對中「強健」立場。

自北京對英國國會議員施加制裁以來，「要求中方解除制裁」屢成為英國政壇檢驗英方與中國政府和中共官員往來時，是否「堅守英國價值觀」的重要指標。英國工黨去年7月接替保守黨上台執政，儘管屢有意見質疑工黨政府對北京「過於軟弱」，官員一再重申與中方維持「對話」的重要性，並強調每次會晤皆要求中方解除對英國國會議員制裁。

另一方面，有分析指出，美國總統川普（Donald Trump）政府的對外作為給傳統盟友夥伴關係投下許多不確定因素、破壞互信，這相當於為北京創造可利用、足以「見縫插針」的國際戰略環境。

中國駐英大使館告訴「衛報」，英中雙方在各層級、各領域的交流與對話將有助增進「相互理解和信任」。

值得一提的是，6月上旬英中之間在倫敦有一系列高階對話，但僅中方發布相關訊息，英國政府未有正式新聞發布。

中國與美國9日起在倫敦舉行為期數天的經貿協商。中國外交部當時的說法是，「應英國政府邀請」，國務院副總理何立峰訂8日至13日訪英，期間將與美方舉行中美經貿磋商機制首次會議。

何立峰是中方對外經貿談判領銜官員，今年1月曾與英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）在北京共同主持睽違5年後恢復舉辦的英中經濟財金對話（EFD）。此次訪英，何立峰8日與里夫斯再度會晤，中方會後稱里夫斯表示，英方高度重視與中國的合作，願與中方加強溝通，落實EFD對話成果。

同時間赴英訪問的中國商務部部長王文濤，9日則與英國商業暨貿易大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds）會談。雷諾茲之前曾表態有意訪問中國，以及重啟2018年之後即未舉行的英中聯合經濟貿易委員會（JETCO）會議。

除了雷諾茲，首相施凱爾（Keir Starmer）預計也將於今年稍晚訪中。

另一位引發關注的6月訪英中方官員是中共中央對外聯絡部部長劉建超。劉建超遭維權組織指控涉入鎮壓海外異議人士，包括將他們強行押返中國。

根據公開資料，劉建超10日曾與英國外交大臣拉米（David Lammy）、前工黨籍首相布萊爾（TonyBlair）會晤。布萊爾擬今年稍晚再度訪中。

自2007年卸任以來，布萊爾曾多次訪問中國；早在2011年他即曾對媒體表示，自2007年以來已訪中多達14次，或者一年可達4次。

布萊爾至今仍對工黨政府高層有影響力，包括現任英國國家安全顧問鮑爾（Jonathan Powell）、駐美大使曼德森（Peter Mandelson）皆被視為與布萊爾親近。

「衛報」指出，鮑爾6月上旬曾與劉建超會晤。曼德森曾在工黨政府歷任首席大臣（功能約相當於副首相）、商業大臣等要職，2010年代淡出政壇後，創辦顧問公司Global Counsel，積極推動英中合作，歷年客戶包括中國短影音平台TikTok。今年2月獲任命為駐美大使後，曼德森數次表達他對中國的看法已發生變化。

英國政府預計本月發布由外交部主導、落實工黨去年大選政見的對中關係全面盤點報告；屆時哪些內容將「僅供內參」、盤點有多深入和「全面」，備受關注。