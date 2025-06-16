快訊

氣象署發布大雷雨警報 「2縣市」慎防冰雹、9級強陣風

罷免雙吳涉偽造案 黃呂錦茹起訴原因曝光...檢方曝：她是主導人

聽新聞
0:00 / 0:00

身陷多案調查 南韓前第一夫人金建希住院…疑慢性病惡化

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
南韓前第一夫人金建希3日現身首爾一處投票所，投下總統大選選票。路透
南韓前第一夫人金建希3日現身首爾一處投票所，投下總統大選選票。路透

韓聯社和南韓YTN News報導，南韓前第一夫人金建希因慢性疾病惡化，16日入住首爾峨山醫院，不過病情似乎不到危急程度。

韓媒News1則報導，金建希的律師表示，「據我了解，金建希女士先前就被建議繼續住院治療，看來她的健康狀況確實不佳」。

金建希身為第一夫人期間曾引發許多爭議，包括涉嫌不當收受名牌包、參與操縱股價案，及透過權力掮客干預選舉提名。韓聯社報導，南韓總統李在明10日上午召開國務會議，已通過調查金建希所涉案件的「金建希獨檢法」，另外也通過針對前總統尹錫悅的「內亂獨檢法」，以及「蔡上等兵獨檢法」。

第一夫人 南韓

延伸閱讀

南韓民間團體再對北韓空飄傳單 李在明指示研擬處罰措施

南韓暫停對平壤擴音喊話 落實李在明政見 韓股創3年新高

親美或親中？李在明推行「務實外交」 專家：他絕不做會輸的事

上任首度通話近30分鐘！李在明盼與陸合作　邀習近平出席APEC峰會

相關新聞

緬甸經驗：若台灣變戰場，媒體如何繼續報導？

若台海戰爭不幸爆發，我們會先面臨電力、網路、通訊缺乏的狀況，讓台灣戰況傳達給國際遇到困難。另外，但若共軍成功登陸，並控制部分區域，那被佔領區就會遇到緬甸長期面對的，新聞自由遭箝制的狀況。

身陷多案調查 南韓前第一夫人金建希住院…疑慢性病惡化

韓聯社和南韓YTN News報導，南韓前第一夫人金建希因慢性疾病惡化，16日入住首爾峨山醫院，不過病情似乎不到危急程度。

瑞典智庫：全球9擁核國家正強化核武庫 冷戰以來首見反轉

斯德哥爾摩國際和平研究所今天表示，世界上擁有核武的國家正在強化他們的核武庫並退出軍備控制協議，這開啟了新的威脅時代，也終...

報案抵現場未達5分鐘反應時間目標 菲律賓8城市警長遭撤換

菲律賓國家警署（PNP）整頓治安，大馬尼拉地區8座城市的警察首長，因未能達到警員5分鐘反應時間的要求，而被新任警察總長托...

中東升溫 英派軍機增援 德籲會談：各方施壓才能結束衝突

伊朗與以色列現正展開兩國史上最激烈交火，引發外界疑慮，擔心中東地區可能處於衝突擴大的邊緣。英國首相施凱爾15日表示，英國...

千名信徒聚集廣場 宣稱「英國屬於耶穌」

「教會正遭受攻擊，上帝子民該站起來！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。