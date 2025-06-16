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身陷多案調查 南韓前第一夫人金建希住院…疑慢性病惡化
韓聯社和南韓YTN News報導，南韓前第一夫人金建希因慢性疾病惡化，16日入住首爾峨山醫院，不過病情似乎不到危急程度。
韓媒News1則報導，金建希的律師表示，「據我了解，金建希女士先前就被建議繼續住院治療，看來她的健康狀況確實不佳」。
金建希身為第一夫人期間曾引發許多爭議，包括涉嫌不當收受名牌包、參與操縱股價案，及透過權力掮客干預選舉提名。韓聯社報導，南韓總統李在明10日上午召開國務會議，已通過調查金建希所涉案件的「金建希獨檢法」，另外也通過針對前總統尹錫悅的「內亂獨檢法」，以及「蔡上等兵獨檢法」。
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