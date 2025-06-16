瑞典智庫：全球9擁核國家正強化核武庫 冷戰以來首見反轉

斯德哥爾摩國際和平研究所今天表示，世界上擁有核武的國家正在強化他們的核武庫並退出軍備控制協議，這開啟了新的威脅時代，也終結了自冷戰以來數十年的核武削減進程。

路透社報導，瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）在其全球核力量年鑑中指出，2025年1月全球估計共1萬2241枚核彈頭中，約9614枚屬於軍事庫存，可供實際動用。

在所有部署中的核彈頭中，約有2100枚搭載在彈道飛彈上，處於高度戰備狀態，幾乎全數為美國或俄羅斯所有。

SIPRI表示，全球局勢緊張，當今已知的9個擁核國家美國、俄羅斯、英國、法國、中國、印度、巴基斯坦、北韓和以色列都計劃要增加庫存。

SIPRI說：「自冷戰結束以來持續的全球核武數量削減時代正逐漸走向終結。…我們反而看見核武庫不斷擴張、核言論日益尖銳以及各項軍備控制協議被拋棄的明顯趨勢。」

SIPRI指出，擁有全球約9成核武的俄羅斯和美國，在2024年大致維持了各自可用核彈頭數量的穩定，但兩國都在推動大規模的現代化計畫，未來可能會導致其核武庫規模擴大。

中國則是核武庫增長最快的國家，自2023年以來每年增加約100枚核彈頭。到了2030年前後，中國的洲際彈道飛彈數量可能至少會與俄羅斯或美國相當。

據法新社報導，SIPRI估計，北京目前擁有約600枚核彈頭，而俄羅斯和美國則各自持有約5459和5177枚核彈頭。

SIPRI所長史密斯（Dan Smith）指出，中國正在穩步增加核力量，中國擁有的核彈頭數量可能在未來7至8年內達到1000枚。

史密斯表示，雖然這樣的數量仍遠低於俄羅斯和美國，但這將使中國成為「一個更具影響力的重要角色」。

他指出，世界正面臨新的威脅，而地緣政治正處於「特別危險且不穩定的時刻」，「我們已經看到了新一輪核軍備競賽即將到來的警訊」。