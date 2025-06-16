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報案抵現場未達5分鐘反應時間目標 菲律賓8城市警長遭撤換

中央社／ 馬尼拉16日專電
菲律賓新任警察總長托瑞（Nicolas Torre III）。 路透
菲律賓新任警察總長托瑞（Nicolas Torre III）。 路透

菲律賓國家警署（PNP）整頓治安，大馬尼拉地區8座城市的警察首長，因未能達到警員5分鐘反應時間的要求，而被新任警察總長托瑞（Nicolas Torre III）撤職。

托瑞今天接受菲律賓媒體訪問時說，最近針對大馬尼拉地區的警察反應時間進行測試，有8座城市未能符合標準，相關警察首長已被撤職。

這8座城市分別是卡羅肯市（Caloocan City）、馬卡蒂市（Makati）、曼達路永市（Mandaluyong）、馬利吉娜市（Marikina）、那佛打斯市（Navotas City）、帕拉納圭市（Parañaque）、聖胡安市（San Juan）和瓦倫祖拉市（Valenzuela City）。

大馬尼拉地區是由16市、1鎮組成。

托瑞2日就任警察總長，宣布推動3分鐘反應時間的目標，後來修改為5分鐘，警局在接到報案後，需於5分鐘之內就有警員抵達現場。

他說，5分鐘反應時間的要求將會擴大到其他地區和城市，各警局和分局必須經常演練，直到達成目標為止。

大馬尼拉地區治安近月有惡化跡象，包括扒竊、搶劫與詐騙等，也有台灣人受害，中華民國駐菲代表處4月間曾提醒台商與旅菲僑民注意人身安全。

總部設於倫敦的金融比較平台HelloSafe最近公布2025年旅行安全指數，菲律賓被列為全球最不安全的國家，危險評分高達82.32（最危險評分為100），評量項目包括天災、社會暴力、內部或外部武裝衝突、衛生基礎設施以及軍事化程度等。

另外，美國「富比世顧問」（Forbes Advisor）去年7月公布「2024對觀光客最危險城市」評選，馬尼拉高居第5名，評量項目包括犯罪、個人安全、衛生安全、數位安全、基礎設施和天災等。

馬尼拉 警察 菲律賓

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