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普拉伯沃首以印尼總統身分訪新加坡 星總理盼深化連結

中央社／ 新加坡16日專電

印尼總統普拉伯沃訪問新加坡，期間會晤新加坡總統尚達曼等人。新加坡總理黃循財表示，這是普拉伯沃首次以印尼總統身分訪星，期盼兩國持續深化穩固友好關係。

新加坡外交部發布新聞稿宣布普拉伯沃來訪。這是普拉伯沃首次以總統身分對新加坡進行國是訪問。

普拉伯沃將前往國會大廈參加正式歡迎儀式，並會晤新加坡總統尚達曼（Tharman Shanmugaratnam），參加第8屆新加坡印尼領導人非正式高峰會。尚達曼也將以國宴款待普拉伯沃。

新加坡外交部指出，這項年度性的新加坡印尼領導人非正式高峰會，展現卓越的雙邊關係及領導人之間深厚情誼。新加坡與印尼長期保持友好關係，並在國防、綠色經濟等關鍵領域展開緊密合作。

黃循財在臉書發文表示，普拉伯沃是新加坡的親密朋友，曾多次來訪，但這是他首次以印尼總統身分訪問新加坡；期盼兩國持續深化穩固友好關係。

聯合早報報導，新印領導人非正式高峰會是兩國最高層級的交流平台，每年舉辦一次，並由新加坡與印尼輪流擔任主辦國。

報導指出，新加坡和印尼在多個領域有合作關係，兩國相關協議解決了飛航情報區、引渡逃犯，以及國防等方面的複雜問題。新加坡從2014年起是印尼最大外資來源，2024年對印尼的總投資額達201億美元。

第10屆印尼防務展與論壇日前登場，新加坡國防部高級政務部長扎吉哈（Zaqy Mohamad）與印尼國防部副部長唐尼（Donny Ermawan Taufanto）會面時，重申兩國長期密切的防務合作，雙邊將強化國防夥伴關係，續推「南海行為準則」（COC）協商。

印尼外交部長蘇吉歐諾（Sugiono）過去曾表示，將擴大現有的國防夥伴關係，並加強應對影響印尼主權的戰略問題，如海上安全、海上通行與漁業安全，並推動「南海行為準則」促進東協與中國對話。

新加坡 印尼

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