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千名信徒聚集廣場 宣稱「英國屬於耶穌」

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
數千名基督徒近日聚集在議會大廈外廣場，大膽宣稱「英國屬於耶穌」。（影片截圖）
數千名基督徒近日聚集在議會大廈外廣場，大膽宣稱「英國屬於耶穌」。（影片截圖）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

「教會正遭受攻擊，上帝子民該站起來！」隨著基督教信仰英國受到敵意攻擊，擔心傳福音受限制的基督徒近日聚集議會外廣場宣稱「英國屬於耶穌」。英國福音派聯盟教勢報告指出，英國信奉耶穌的人數五年之內增加了一倍，儘管看起來正在衰落中，卻是正在經歷信仰大復興。

英國基督教受敵意

基督教廣播網》報導，近幾十年來，英國針對基督教信仰的敵意似乎日益增加。對此，隨著對於公開傳福音可能遭受更大限制，數千名基督徒近日聚集在議會大廈外廣場，大膽宣稱「英國屬於耶穌」。

過往報導指出，一名陸軍老兵因在墮胎診所附近默禱而被判「思想罪」，而反墮胎倡導者也曾因在墮胎緩衝區默禱而遭逮捕。此外，倫敦西部的拉什穆爾自治市議會曾試圖將基督教公開祈禱、禮拜和傳福音定為犯罪事件。

「教會正遭受攻擊，上帝子民該站起來！」像耶穌一樣行走事工 (WLJM) 創始人錢德於戶外集會中呼籲，基督徒不能保持沉默，甚至將國家交給不法之徒，「我們的國家需要上帝幫助。」

復興正在進行中

今日基督教》指出，根據英國福音派聯盟教勢報告，自五年前疫情爆發以來，英國信奉耶穌的人數增加了一倍，尤其年輕男性族群比例最多。英國福音派聯盟宣傳總監韋伯斯特表示，有更多人開始接觸教堂並尋求基督教信仰，其中，小型教堂與大型教堂的成長速度差異不大。

WLJM在一份聲明中表示，在這個關鍵時刻，英國各地的基督徒紛紛站起來分享他們的信仰，一種不容忽視的屬靈運動正在興起，儘管有些人稱之為衰落，但有些人卻開始意識到，這是復興的跡象。

「人們認為基督教正在衰落，但復興正在進行中。」錢德指出，這座城市不僅見證了歷史，也見證了預言實現，這是一個基督教國家，耶穌基督的福音將被廣傳。

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英國 耶穌 信仰

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