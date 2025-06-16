美國搶稀土出招 考慮放貸1.2億美元給格陵蘭稀土計畫

業務聚焦關鍵金屬勘探與開發的業者Critical Metals公司已經收到美國進出口銀行（EXIM）發出的意向書，內容是願意提供多達1.2億美元貸款，資助該公司位於格陵蘭的Tanbreez稀土礦項目。這可望成為川普政府首件海外礦業投資案。

路透報導，若這件貸款案獲核，將強化美國取得關鍵礦產的能力，減少對中國大陸的依賴。今年稍早，美國總統川普才公開表示有意收購格陵蘭這塊擁有豐富稀土資源的丹麥領土，儘管屢屢遭拒。

根據路透12日見到的信函，總部位於紐約的Critical Metals公司已符合初步資格，可申請美國進出口銀行提供1.2億美元貸款，該貸款若獲批准，還款期限為15年，比從民間取得融資還款期限更長。

美國進出口銀行是美國政府的官方出口信貸機構。該銀行在信中表示，Critical Metals符合一項專門為與中國競爭的企業所設計的貸款計畫資格。

Tanbreez計畫預期耗資2.9億美元，美國進出口銀行的資金將投入技術作業與推動礦場在2026年開始初步生產。一旦全面營運，該礦場預期每年可產8.5萬公噸稀土精礦，並產出兩種稀有金屬。

稀土是從電動車到飛彈系統等高科技產業的關鍵材料。中國在稀土的開採與提煉擁有主導地位，隨著美中貿易爭端加劇，北京當局在4月對稀土實施出口管制，引發相關供應鏈風險，也使得西方國家競相尋找尋找新供應來源。

Critical Metals雖然可能獲得貸款，但仍須興建自己的冶煉設施，或找到仍有剩餘產能的冶煉設施。該公司透露，目標是在美國境內進行稀土冶煉，美國進出口銀行提供的貸款將有助於達成這一目標。