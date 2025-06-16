快訊

合成「好」字！42歲林依晨順利產下兒子 老公全程陪伴

地緣戰爭不斷致金價大漲 台銀黃金存摺牌價月漲幅7.1%勝台股大盤

美議員遭連環暗殺57歲槍手落網！FBI懸賞150萬 狂過濾400多條線索

聽新聞
0:00 / 0:00

現實版007的上司！ 英國軍情六處首任女處長「C夫人」上任

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
英國政府公布軍情六處新任負責人梅卓韋利。美聯社
英國政府公布軍情六處新任負責人梅卓韋利。美聯社

衛報報導，英國政府15日宣布任命資深情報官梅卓韋利（Blaise Metreweli）出任軍情六處（MI6）新任處長，這將是MI6自1909年創立以來，首度由女性領軍，預計秋季上任。這項任命讓人聯想到風靡全球的007系列電影，特務主人公龐德（James Bond）的上司「M夫人」。不過有別於電影，MI6處長代號向來是象徵掌門人（chief）的「C」而非「M」。

現年47歲的梅卓韋利1999年加入情報體系，為資深情治官員，目前擔任MI6科技與創新部門「Q部門」的總監，負責技術研發與情報創新。該職位因與007系列中的「Q」命名雷同而廣為人知，雖然電影中的「Q」從未由女性出演，但在現實中，包括梅卓韋利在內，已有至少2位女性出任過MI6科技總監。

梅卓韋利也在MI6與英國對內情報機關「軍情五處」（MI5）擔任過多個高階職位。接下來將在秋季接替現任處長摩爾（Richard Moore）擔任第18任處長。

梅卓韋利畢業於劍橋大學，主修社會人類學，並長期從事中東與歐洲的海外行動任務。她於去年獲頒聖米迦勒及聖喬治勳章。梅卓韋利表示：「我很自豪也很榮幸被任命領導我的部門。」

英國首相施凱爾表示：「這項具歷史意義的任命正逢其時，此刻，英國面臨前所未有的威脅，無論是敵對勢力派遣間諜船入侵英國海域，或是高技術駭客試圖癱瘓公共服務，情報體系的角色空前關鍵。」

MI6負責蒐集海外情報，1909年成立以來經歷17名處長，全部為男性，處長的內部代號傳統上稱為「C」，意指掌門人（Chief），是MI6唯一會公開姓名與身份的在任官員。近年MI6領袖逐漸走向公開透明，偶爾發表演講、經營社群媒體。至於MI5則自1909年成立以來，出過2名女性首長。

電影 英國 職位

延伸閱讀

以色列空襲伊朗！猛轟核設施和軍事基地 各國反應一次看

印度航空失事 各國領袖紛紛發聲哀悼

印度航空客機墜毀 總理莫迪悲痛發聲：全力搜救

英超冠軍榮耀蒙上血腥陰影：利物浦奪冠遊行遭汽車衝撞，已知47人受傷

相關新聞

現實版007的上司！ 英國軍情六處首任女處長「C夫人」上任

衛報報導，英國政府15日宣布任命資深情報官梅卓韋利（Blaise Metreweli）出任軍情六處（MI6）新任處長，這...

觀光客小心 在巴塞隆納遇水槍伺候！南歐多城爆示威 抗議過度旅遊

西班牙巴塞隆納街頭周日出現示威者，他們拉橫幅並使用水槍，抗議過度旅遊影響在地人生活，這是南歐多個城市有數千人參與的抗議活...

烏克蘭、以色列展示 無人機敵境突襲 改變戰爭新打法

紐約時報十四日報導，先是烏克蘭，再來是以色列，都藉由偷運無人機進入敵境的方式伺機襲擊，這在在說明是一種戰爭的最新打法。軍...

阻川普進逼 馬克宏訪格陵蘭「發出訊號」

法國總統馬克宏十五日訪問丹麥的海外半自治領土格陵蘭。路透同日報導說，他此行旨在展現和歐洲國家丹麥站在一起，並在川普揚言占...

中歐人權對話 歐盟指陸「基本自由」惡化

中國大陸和歐盟十三日舉行人權對話，歐盟對中國大陸「基本自由持續惡化」的現象表示嚴重關切，並點名呼籲北京釋放仍遭關押的壹傳...

法國前總統沙柯吉涉貪 最高榮譽勳章遭撤回

根據今天公布的法令，法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）因貪汙和濫權被判有罪，遭撤回法國最高榮譽「法國榮譽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。