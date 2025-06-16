現實版007的上司！ 英國軍情六處首任女處長「C夫人」上任

衛報報導，英國政府15日宣布任命資深情報官梅卓韋利（Blaise Metreweli）出任軍情六處（MI6）新任處長，這將是MI6自1909年創立以來，首度由女性領軍，預計秋季上任。這項任命讓人聯想到風靡全球的007系列電影，特務主人公龐德（James Bond）的上司「M夫人」。不過有別於電影，MI6處長代號向來是象徵掌門人（chief）的「C」而非「M」。

現年47歲的梅卓韋利1999年加入情報體系，為資深情治官員，目前擔任MI6科技與創新部門「Q部門」的總監，負責技術研發與情報創新。該職位因與007系列中的「Q」命名雷同而廣為人知，雖然電影中的「Q」從未由女性出演，但在現實中，包括梅卓韋利在內，已有至少2位女性出任過MI6科技總監。

梅卓韋利也在MI6與英國對內情報機關「軍情五處」（MI5）擔任過多個高階職位。接下來將在秋季接替現任處長摩爾（Richard Moore）擔任第18任處長。

梅卓韋利畢業於劍橋大學，主修社會人類學，並長期從事中東與歐洲的海外行動任務。她於去年獲頒聖米迦勒及聖喬治勳章。梅卓韋利表示：「我很自豪也很榮幸被任命領導我的部門。」

英國首相施凱爾表示：「這項具歷史意義的任命正逢其時，此刻，英國面臨前所未有的威脅，無論是敵對勢力派遣間諜船入侵英國海域，或是高技術駭客試圖癱瘓公共服務，情報體系的角色空前關鍵。」

MI6負責蒐集海外情報，1909年成立以來經歷17名處長，全部為男性，處長的內部代號傳統上稱為「C」，意指掌門人（Chief），是MI6唯一會公開姓名與身份的在任官員。近年MI6領袖逐漸走向公開透明，偶爾發表演講、經營社群媒體。至於MI5則自1909年成立以來，出過2名女性首長。