觀光客小心 在巴塞隆納遇水槍伺候！南歐多城爆示威 抗議過度旅遊
西班牙巴塞隆納街頭周日出現示威者，他們拉橫幅並使用水槍，抗議過度旅遊影響在地人生活，這是南歐多個城市有數千人參與的抗議活動其中一環。
在義大利的熱那亞，示威者拖著行李箱穿行市中心狹窄的石砌街道，進行「噪音漫步」；在萄萄牙的里斯本，遊行人士將聖徒雕像抬到五星級酒店預定地；在西班牙的馬略卡島，當地居民攔下一輛雙層觀光巴士，施放停號彈並在車身掛上抗議布條。
巴塞隆納是抗議核心，示威者沿著精品店林立的主要商業大道遊行，高舉「觀光客回家去」和「旅遊業偷走我們的財富」標語，指責住房成本高漲和環境遭到破壞是過度旅遊的結果。當地服務生的馬斯說，問題在於旅遊模式本身，只服務消費，卻推高居民的房租。
在2024年，西班牙的一些度假聖地，百萬居民要接待逾1,500萬名旅客，而觀光客暴增導致海灘垃圾問題惡化。
與2024年同期相比，今年上半年抵歐的國際遊客數量增加了近5%。
路易威登門市外有遊客被水槍噴水，附近一家旅館爆發員工與示威者之間拉扯起衝突，警方後來在聖家堂附近設路障攔阻隊伍前進。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言