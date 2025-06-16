觀光客小心 在巴塞隆納遇水槍伺候！南歐多城爆示威 抗議過度旅遊

西班牙巴塞隆納街頭周日出現示威者，他們拉橫幅並使用水槍，抗議過度旅遊影響在地人生活，這是南歐多個城市有數千人參與的抗議活動其中一環。

在義大利的熱那亞，示威者拖著行李箱穿行市中心狹窄的石砌街道，進行「噪音漫步」；在萄萄牙的里斯本，遊行人士將聖徒雕像抬到五星級酒店預定地；在西班牙的馬略卡島，當地居民攔下一輛雙層觀光巴士，施放停號彈並在車身掛上抗議布條。

巴塞隆納是抗議核心，示威者沿著精品店林立的主要商業大道遊行，高舉「觀光客回家去」和「旅遊業偷走我們的財富」標語，指責住房成本高漲和環境遭到破壞是過度旅遊的結果。當地服務生的馬斯說，問題在於旅遊模式本身，只服務消費，卻推高居民的房租。

在2024年，西班牙的一些度假聖地，百萬居民要接待逾1,500萬名旅客，而觀光客暴增導致海灘垃圾問題惡化。

與2024年同期相比，今年上半年抵歐的國際遊客數量增加了近5%。