不演了！ 以色列總理：伊朗政權超虛弱 很可能出現政權更替

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
圖為15日的伊朗首都德黑蘭街頭。路透
圖為15日的伊朗首都德黑蘭街頭。路透

以色列伊朗這對中東宿敵自13日互轟。以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）15日接受美國福斯新聞（Fox News）問時表明，使伊朗出現「政權更替」，雖不是以色列這次襲擊伊朗的目標，「但可能是結果」。

內唐亞胡在前述專訪中直言，主因在於伊朗政權現在「很虛弱」，因此伊朗發生政權更替，當然可能是此次行動造成的結果。

內唐亞胡還對福斯新聞透露，以色列空軍15日在德黑蘭擊殺伊朗精銳的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）情報頭子及其副手。

華爾街日報（WSJ）14日更獨家引述1位以色列官員報導，以色列的斬首行動名單無上限，就算是伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）。

內唐亞胡 伊朗 以色列

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