烏克蘭、以色列展示 無人機敵境突襲 改變戰爭新打法

紐約時報十四日報導，先是烏克蘭，再來是以色列，都藉由偷運無人機進入敵境的方式伺機襲擊，這在在說明是一種戰爭的最新打法。軍事專家認為，從敵方境內發射武器，會迫使對手除了必須尋找外來威脅，還得尋找內部威脅，且來自內部的破壞更大。

攻擊型無人機體積小、難以偵測且威力強大，已成為現代戰爭強有力的武器之一。軍事專家說，長久以來，間諜與祕密行動一直是作戰的一環，如今更配合在敵後製造或部署致命的無人機，是「戰爭藝術不斷發展的新戰術」。

烏克蘭本月初發動「木馬屠城」式襲擊前，先將一百多架攜帶爆炸物的無人機偷運入俄羅斯境內，緊接著在兩周前向俄方發動奇襲，摧毀俄軍四十一架戰機，包括搭載戰略巡航飛彈的戰機，造成高達七十億美元（台幣約二○九四億元）的損失。

以色列亦復如此，間諜偷運無人機進入伊朗境內，不僅摧毀伊朗攻防兩端的飛彈及防空系統，還攻擊核設施，擊殺伊朗軍事高層及核專家學者，對德黑蘭造成的損失無可估量。

儘管基於情資保密，關於這次行動的詳情難以得知。但以軍退將、華府近東政策研究所專家奧里昂說，「伊朗現在不僅要向外看，還得向內看」，其內部已產生互相猜忌誰是「內鬼」的效應。

以色列官員則聲稱，這次行動是多年來努力的成果，總理內唐亞胡十三日也在全國演說中提到，該行動的一大特點就是出其不意。

在烏克蘭本月初突襲俄羅斯後，情報專家當時就將其與呼叫器連環爆炸案，解讀為新科技如何迅速改變戰爭方式的案例。