阻川普進逼 馬克宏訪格陵蘭「發出訊號」

法國總統馬克宏十五日訪問丹麥的海外半自治領土格陵蘭。路透同日報導說，他此行旨在展現和歐洲國家丹麥站在一起，並在川普揚言占領該島後，發出歐洲團結一致決心的信號。馬克宏也是川普明確威脅要「得到」格陵蘭後，首位訪問該島的外國領袖。

格陵蘭位於大西洋與北極交界處。格陵蘭面積遼闊，約英國九倍，百分之八十的土地為冰雪覆蓋。川普曾多次揚言，出於安全考量，美國需要此一戰略位置優越、資源豐富的北極島嶼。他也拒絕排除使用武力奪取格陵蘭的可能性。

美國國防部長赫塞斯十二日也在聯邦眾議院軍事委員會中屢屢與民主黨籍議員激烈地言詞交鋒。當選區在華府的史密斯問他，五角大廈是否已制定必要時動武奪取格陵蘭或巴拿馬的計畫時，赫塞斯答道，「我們在國防部的工作，就是有個因應任何突發狀況的計畫」。

馬克宏九日在聯合國海洋峰會中表示，深海、格陵蘭與南極洲都屬於「非賣品」，明顯是針對川普的擴張主義主張而來。

馬克宏日前也提到，「我要說的是：『我們在這裡，準備重新投資，這樣就不會有人掠奪』」。

丹麥總理佛瑞德里克森與格陵蘭總理尼爾森將全程陪同馬克宏。法國、丹麥、格陵蘭三位領袖將在位於山內六百公尺深處、由歐盟資助的布克瑟峽灣水力發電廠討論格陵蘭的脫碳和能源供應問題。

馬克宏辦公室表示，這次訪問「本身就是應丹麥與格陵蘭當局要求所發出的一個訊號」。