德國開綠燈 歐盟擬投資核電8.4兆元

路透十四日報導，歐盟執委會表示，歐盟各國擴展核能的計畫將需投入二四一○億歐元（台幣約八點四兆）資金，並必須設立新的融資工具，以降低民間投資人所需承擔的風險。

歐盟執委會在十三日公布的一項核能投資需求分析草案中寫道，歐盟成員國已擬定計畫，將核能裝置容量從目前的九十八ＧＷ（百萬瓩）提升至二○五○年的一○九ＧＷ。

根據該草案，歐盟國家的核能擴建計畫將需投入二○五○億歐元（台幣約七點一兆元）用於新建核電廠，另有三六○億歐元（台幣約一點二五兆元）將用於延長現有核反應爐使用壽命。投資則預計由公家與民間合力負擔。

歐盟去年所需電力中，達百分之廿四來自核能發電。鑒於歐洲近來已有多項核能計畫普遍超出預算並面臨長期延宕，歐盟執委會表明，亟需更多金融工具，以吸引囿於高風險與巨額前期成本而卻步的民間投資人。

歐盟執委會並提醒，一旦這些核能項目延後五年才實施，預估至二○五○年，將額外增加四五○億歐元（台幣約一點六兆元）成本。

歐盟各國長久以來對是否應推廣核電，以達成國內外的減碳目標莫衷一是，主要爭執的兩方是法國與德國。法國視核能為主要電力來源，而德國在中間偏右的基民黨籍新總理梅爾茨五月上台前，近幾屆內閣對核能皆持反對立場。

正因對於核能的立場不一，歐盟的能源政策一向並未針對核能提供獎勵或設定目標，財政預算也不支持興建新核電廠。

不過前述草案寫道，歐盟執委會與歐洲投資銀行（ＥＩＢ）此次將啟動總值五億歐元（台幣約一七四億元）的購電協議試辦計畫，核能項目將符合申請資格。

英國金融時報此前報導，德國已揚棄長期反對核能的立場。該報導說，柏林此一政策轉變，是德法在核能立場上和解的第一個具體跡象。

這兩國官員表示，德方已向法方示意，不會再阻擋法國想確保核能在歐盟立法中，跟再生能源一視同仁的作為。這也解決德法間的一大爭端，而該爭端至今使歐盟整體的能源政策遲遲未能敲定。

比利時智庫布魯塞爾歐洲與全球經濟研究所研究員沃爾夫認為，德法在此事上的和解為大家樂見，將讓歐盟在能源的主題上更易於達成共識。而在政治上，梅爾茨也正考慮在美國總統川普第二任下，德國未來納入擁核國法國核保護傘一事。