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日菲南海演習強化自由印太 大陸軍艦監視

中央社／ 東京15日專電

日本菲律賓14日在南海舉行聯合演習「海上合作行動」，特別安排部分媒體記者登上菲律賓最新型飛彈巡防艦，媒體觀察到2艘中國軍艦監視演習。

日本統合幕僚監部今天發布新聞稿表示，為展現強化支持「自由開放印度太平洋」及國際合作，日菲兩國14日在南海實施海上合作行動（MaritimeCooperative Activity），日本海上自衛隊的護衛艦「高波號」與菲律賓海軍的飛彈巡防艦「米格爾．馬爾瓦號」（Miguel Malvar）舉行聯合演習。

新聞稿指出，此行動是支持航海自由及上空飛行的自由，也尊重反映於聯合國海洋法公約（UNCLOS）的國際法上有關海上權利的行動。

日本朝日新聞報導，日本「高波號」與菲律賓「米格爾．馬爾瓦號」在菲律賓呂宋島外海的南海上實施聯合演習。

演習現場是有主權爭議的斯卡伯勒淺灘（Scarborough Shoal，台灣稱民主礁，中國稱黃岩島）附近，位於菲律賓專屬經濟海域（EEZ）內。部分媒體記者被安排搭乘「米格爾．馬爾瓦號」，觀察到在日菲聯合演習時，有2艘中國海軍船艦接近。

「米格爾．馬爾瓦號」是菲律賓向韓國現代重工採購2艘軍艦之一，今年5月正式服役，排水量約3200噸，搭載對空、對艦飛彈及反潛魚雷等。

菲律賓 演習 日本

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