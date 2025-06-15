抗衡川普覬覦 馬克宏訪格陵蘭展現歐洲團結與支持

中央社／ 巴黎15日綜合外電報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天將訪問格陵蘭，傳達「歐洲團結與支持」的訊息。格陵蘭位於大西洋與北極交界處，美國總統川普早已覬覦此一丹麥自治領土。

法新社報導，馬克宏將成為自川普威脅吞併格陵蘭以來，首名踏上當地的外國元首。格陵蘭面積遼闊，大約是英國9倍，80%的土地為冰雪覆蓋。

川普曾多次表示，出於安全考量，美國需要這個戰略位置優越、資源豐富的北極島嶼。他也拒絕排除使用武力奪取格陵蘭的可能性。

馬克宏9日在聯合國海洋峰會表示，深海、格陵蘭與南極洲都屬於「非賣品」，明顯是針對川普的擴張主義主張而來。

馬克宏日前表示，「我要說的是：『我們在這裡，準備重新投資，這樣就不會有人掠奪』。」

馬克宏預計當地時間今天上午11時30分（台灣時間晚上8時30分）抵達格陵蘭首府努克（Nuuk），隨後將參觀一座冰川、一座水力發電廠與一艘丹麥巡防艦。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen），格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）將全程陪同馬克宏。

法國、丹麥、格陵蘭3名領袖將在位於山內600公尺深處、由歐盟資助的布克瑟峽灣（Buksefjorden）水力發電廠討論格陵蘭的脫碳和能源供應問題。

馬克宏辦公室表示，這次訪問「本身就是應丹麥與格陵蘭當局要求所發出的一個訊號」。

馬克宏 格陵蘭 丹麥

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