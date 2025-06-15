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歐盟擴大核電擬投資8.2兆 向公家與民間籌錢

中央社／ 布魯塞爾14日綜合外電報導

歐盟執委會表示，歐盟各國擴展核能的計畫將需投入2410億歐元（約新台幣8.2兆）資金，並須設立新的融資工具，以降低民間投資者所要擔的風險。

路透社報導，歐盟執委會在13日公布的一份核能投資需求分析草案中指出，歐盟各國已擬定計畫，將核能裝置容量自目前的98 GW提升至2050年的109 GW。

草案指出，歐盟各國的核能擴建計畫將需投入2050億歐元用於新建核電廠，另有360億歐元將用於延長現有核反應爐使用壽命。投資預計由公家與民間共同負擔。

歐盟去年的電力有24%是來自核能發電。

鑑於歐洲近期多項核能計畫普遍超出預算並面臨長期延宕，歐盟執委會指亟需更多金融工具，以吸引因高風險與巨額前期成本而卻步的民間投資者。

歐盟執委會警告，若這些核能項目延後5年實施，預估到2050年將額外增加450億歐元成本。

歐盟各國長期以來對是否應推廣核電來達成減碳目標存在分歧，主要的爭執兩方為法國和德國；法國將核能視為主要電力來源，而德國在總理梅爾茨（Friedrich Merz）今年上任前，過去幾屆內閣一直反對核能。

也因對核能立場不一，歐盟的能源政策向來未針對核能提供獎勵或設定目標，預算也不支持新建核電廠。

不過，草案文件指出，歐盟執委會與歐洲投資銀行（EIB）這次將啟動一項5億歐元的購電協議（PPA）試辦計畫，核能項目將符合申請資格。

歐盟 核電 核能

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