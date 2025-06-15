影／杜拜67層摩天大樓深夜大火！火舌沿牆猛竄畫面曝 3820人險逃生

太陽報報導，杜拜第19高樓「老虎塔」（Tiger Tower）13日深夜發生大火，火舌從低樓層猛烈向上竄升，迅速蔓延至高層，濃煙如柱，場面令人怵目驚心。當局連續救火6小時，在14日凌晨終於撲滅火勢。事發當時住戶發現逃生樓梯間煙霧瀰漫，果斷改搭電梯撤離，全棟共3820名住戶平安撤離，奇蹟般無人傷亡。

「老虎塔」坐落於杜拜碼頭（Dubai Marina），以其承包商命名，也稱「海濱巔峰」（Marina Pinnacle），落成已14年，共67層樓，總結構高度為280公尺，擁有764個住宅和商業單元。

根據杜拜媒體辦公室（Dubai Media Office ），該建築共有3820名居民，大火發生後已完全疏散，火勢也在6小時內獲得控制，無人傷亡。

一對夫妻住戶告訴海灣時報（Khaleej Times），13日晚間9時45分左右，住在24層樓的他們聞到燒焦味，檢查公寓並未發現異狀，「但從陽台望出去可見消防員和樓下聚集群眾」。隨後夫妻致電保全，被通知要撤離。

這名住戶透露，當時逃生樓梯已瀰漫濃煙，他們只好搭電梯逃生，所幸電梯還能運作。

報導指出，當局正與建商密切合作，替受影響住戶安排臨時住處，並將優先考慮他們的安全與健康福祉。

#BREAKING



Dubai Skyscraper Fire | 3,800+ Evacuated



A massive fire broke out at Tiger Tower (Marina Pinnacle) in Dubai Marina



Nearly 4,000 residents safely evacuated, no casualties reported



Firefighting teams acted swiftly, cooling ops still ongoing



Authorities confirm… pic.twitter.com/M9o2sQWuqx — Nabila Jamal (@nabilajamal_) 2025年6月14日