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中國2航艦進太平洋 美退役上將：戰時會被擊沉

中央社／ 台北15日電

中國海軍航空母艦山東艦、遼寧艦6月同時在西太平洋活動，被視為突破第二島鏈。退役美國海軍上將布萊爾直言，中國正以「艦砲外交」施壓美日台，中國軍艦戰時若在第二島鏈活動將「會被擊沉」，而台灣籌建8艘潛艦將能對中國的侵略構成威脅。

布萊爾（Dennis Blair）日前應邀來台參與由台北政經學院基金會、和平與安全中心、中華戰略暨兵棋研究協會所主辦的「台海防衛兵推」，會後接受媒體訪問談及解放軍建軍、台海衝突等議題。

布萊爾指出，解放軍的軍力擴張看起來很可觀，但仍不足以攻下台灣，特別是台灣有美國的支持。攻台是一項極其艱鉅的軍事任務，台灣軍隊雖然和解放軍一樣都面臨久訓未戰，但台灣軍隊對於自己的任務有清楚的認知，知道中國若要進行登陸會在哪個灘頭，知道那些地方會成為空降場，熟知自身地理環境並能運用各種自然地形優勢。

布萊爾也示警，台灣社會缺乏像其他緊鄰大國的小國，例如以色列、波羅的海三國、新加坡等國在國防上有緊迫感，他甚至會在台灣看到「中國不會」攻台，原因是「同是中國人」、「美國一定會協防台灣，所以不要太擔心防衛」等論調。

布萊爾認為，有些台灣人希望能夠安全，卻不願意付出努力、不願意做出改變，這會非常危險；所幸近年他所接觸到的台灣領導人，都有意識到相關問題並加強自我防衛。

至於烏俄戰爭啟示，布萊爾指出，首先是強大的大國未必能戰勝規模較小、但意志堅定的鄰國，其次是烏克蘭的靈活防禦戰術能給台灣啟發，透過小部隊與無人機也能阻止敵方地面部隊推進，第三是與海岸防衛有關，烏軍使用無人載具於黑海擊沉俄國軍艦的案例，可供台灣參考，台灣8年前提出的「整體防衛構想」（ODC）就已經揭示此一概念，「說不定烏克蘭人也讀過」。

布萊爾表示，具備制海戰力和配備各種無人機等無人載具的小型地面部隊，將能大幅強化台灣的防衛力量，「台灣的軍事領導人完全了解這一點」，並且設法籌獲這些裝備。

對於台灣必須擁有強大自我防衛能力的原因，布萊爾解釋，一是當中國侵台時，其他國家仍需時間作出援台決策，台灣不能在各國還在討論時就輸掉戰爭；二是唯有台灣願意奮力抵抗時，各國才會伸出援手，而只要中國認知到台灣有能力抵抗好幾個月，中國將會知道攻台後果會是場災難。

布萊爾說，「我不認為解放軍的決策者是魯莽的」，他們知道攻台將會是血腥漫長的戰爭、甚至有可能失敗，而台灣與美國需要持續維持足夠的戰力，讓中國始終把攻台戰爭列為高風險選項。

至於台灣籌建8艘國造潛艦目標，布萊爾認為，潛艦非常有用、甚至能改變戰爭方向，8艘潛艦將能對中國的侵略構成威脅，但潛艦非常昂貴，所以不應該把全部預算運用在潛艦；台灣在防衛策略上沒有萬靈丹，沒有任何一種武器系統是「有這個就安全了」，台灣必須在陸海空3個領域都取得平衡，並在傳統兵力和新興無人系統之間取得平衡。

談及中國海軍航艦群頻繁現身西太平洋海域，布萊爾指出，平時和戰時的情況不同，平時各國船艦都可以在國際水域航行，中國目前做的就是採「艦砲外交」（Gunboat diplomacy）來對美、日、台施壓，但真正重要的是，一旦爆發戰爭，中國在該區域的軍艦將會被擊沉；承平時期的航行僅具有政治意義，即便中國有4至6艘航艦，也不會對台灣的防衛造成決定性影響。

布萊爾表示，樂見中國繼續投注資源在建造航艦，因為投資在其他武器系統所造成的威脅，比投資在航艦上的威脅更大，從美國和台灣的角度來看，「讓中國繼續大量投資航艦是好事」。

美國 潛艦 戰爭

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