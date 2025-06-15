影／日「最美公主」訪巴西遭偷拍！機上瞌睡畫面曝光 日人氣炸

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聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本佳子公主9日搭乘巴西國內線班機，熟睡畫面遭偷拍上傳社群，引發日本網友不滿。圖/截自@natsuki_aoi123在X的影音
日本佳子公主9日搭乘巴西國內線班機，熟睡畫面遭偷拍上傳社群，引發日本網友不滿。圖/截自@natsuki_aoi123在X的影音

日媒《女性SEVEN PLUS》報導，號稱「日本最美公主」的佳子公主，為慶祝日巴建交130周年展開為期10天的國際親善之旅，不過出訪第5天在當地搭乘飛機時熟睡畫面遭乘客偷拍，影片在社群上迅速瘋傳，引發日本網友不滿。

為了慶祝日本與巴西建交130周年，佳子5日出訪巴西，預計10天內走訪8座城市，她甜美的外表也被外媒譽為「東洋黛安娜」。

9日，佳子出訪第5天造訪聖保羅的日本移民資料館與文化體育協會，欣賞和太鼓演出後，搭乘國內班機自坎皮納斯飛往馬托格羅索的格蘭德營，行程緊湊。由於當地部分航線僅設有經濟艙，她與一般乘客同機，僅由隨扈人員坐在附近維安。

一名皇室記者指出，當時佳子公主身穿簡潔優雅的便裝，坐在靠窗的前排座位上，看來相當疲憊，隨後閉眼靠著窗邊休息，卻遭另一名乘客偷偷拍攝。畫面上可見她在未察覺的情況下入睡。

影片曝光後，雖有外媒稱她「睡臉如洋娃娃」，但此舉卻在日本社群媒體上引起強烈反彈。許多網友紛紛批評，「竟放任國家外賓被偷拍，巴西政府在想什麼？」「宮內廳的維安太鬆懈」「佳子公主真的太可憐了」。

另有輿論關注佳子可能過勞。報導指出，她此行10日內預定馬不停蹄巡訪8座城市。根據宮內廳紀錄，佳子去年共承擔134項公務，不少人擔憂這樣的高強度安排恐對其身心造成負擔。

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