快訊

影／日「最美公主」訪巴西遭偷拍！機上瞌睡畫面曝光 日人氣炸

被笑買0050太高？網友一問掀上百則回應：「存股不需要請示朋友」

影／川普79歲生日實現閱兵夢！6600兵力震撼華府 全美50州同步爆抗議潮

波蘭最高院授權13投票站重計選票 確認選舉公平性

中央社／ 華沙14日專電

波蘭最高法院（Sąd Najwyższy）12日裁定，授權對總統決選中涉及13個投票站的選票重新計票，以回應有關兩位候選人之間投票差距存在違規的指控。此舉旨在確認計票正確，並強化選舉透明公信力，但可能對最終結果影響有限。

這次波蘭總統大選，由反對黨法律與正義黨（PiS）所提名的候選人納夫羅茨基（Karol Nawrocki）以50.89%的得票率，領先對手特爾扎斯科夫斯基（Rafał Trzaskowski）近37萬票。選後不久，特爾扎斯科夫斯基陣營即開設專屬網站鼓勵民眾回報任何疑似投票違規案件，導致多起申訴湧入。

波蘭最高法院指出，涉及重計的13處投票站將由地區法院法官執行重新計票。其中以在克拉科夫第95區發生票數互換的最嚴重情況，選區代表已通報市政府與選舉委員會處理這項問題。

根據波蘭Zet廣播電台報導，選舉數據分析人士庫巴耶克（Jakub Kubajek）表示，計票偏差的誤差估計僅約2000票，對37萬票的差距影響極小，重計被視為確認程序而非扭轉選情。

截至12日，波蘭已收到108件選舉違規申訴，預計16日截止收件。處理這些申訴的是專責於選舉與公共事務的特別審查與公共事務院（Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych）。然而此機構的合法性因為法官任命方式，受現任政府與歐盟法院質疑，因此法院現行重計機制在法理上仍具爭議。

波蘭 投票

延伸閱讀

歐盟27個成員國批准 收留烏克蘭難民延至2027年3月

鍾文智未延長科技監控...檢方不服高院補作「略式裁定」 提抗告結果出爐

EVOASIS 發起充電站捐血行動 邀車主與業者一起讓愛流動

俄鎖定烏西發動空襲 波蘭與盟友飛機升空護空域

相關新聞

影/日「最美公主」訪巴西遭偷拍！機上瞌睡畫面曝光 日人氣炸

日媒《女性SEVEN PLUS》報導，號稱「日本最美公主」的佳子公主，為慶祝日巴建交130周年展開為期10天的國際親善之...

普亭致電川普祝生日快樂 雙方都盼結束中東衝突

美國總統川普14日指出，俄羅斯總統普亭致電給他，不但祝福川普生日快樂，雙方也討論到伊朗和以色列之間的戰爭，川普也告訴普亭...

克宮：普亭和川普通話 討論中東與烏克蘭議題

俄羅斯克里姆林宮今天表示，總統普亭（Vladimir Putin）與美國總統川普通話，兩人在電話中討論以色列和伊朗的衝突，以及有關解決烏克蘭問題的努力。

美陸軍成立250周年 川普生日閱兵將登場！各國經典閱兵式一次看

今天（6月14日），美國將舉行一場閱兵儀式，以紀念陸軍成立250周年，「碰巧」也是總統川普79歲生...

南韓民間團體再對北韓空飄傳單 李在明指示研擬處罰措施

南韓民間團體今天早上被發現再次於兩韓邊境向北韓飄送傳單，南韓總統李在明指示相關單位對此擬定預防對策及處罰措施

立中外交陷僵局 立陶宛議員：中方人員已明確「道別」

前立陶宛總理、現任國會議員布克維休斯近日表示，儘管中國先前曾考慮恢復與立陶宛的關係，但目前情勢已出現轉變。他指出，中國外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。