普亭致電川普祝生日快樂 雙方都盼結束中東衝突
美國總統川普14日指出，俄羅斯總統普亭致電給他，不但祝福川普生日快樂，雙方也討論到伊朗和以色列之間的戰爭，川普也告訴普亭應該結束俄烏戰爭。
為慶祝美國陸軍建軍250周年，川普政府14日於華府舉行閱兵式，時間點恰逢川普生日，川普14日發文指出，普亭致電祝福他生日快樂，同時兩人也討論到伊朗情勢；川普稱普亭對伊朗非常了解。
川普指出，雙方通電約一小時，但較少提到俄烏戰爭，指那會是下周的議題，並表示，普亭預計執行換囚計畫，俄烏雙方將執行大規模的換囚。
川普說，普亭和他的想法一樣，希望以色列和伊朗之間的戰爭可以結束，而川普也與普亭說，希望普亭能夠結束他的戰爭。
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