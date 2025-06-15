克宮：普亭和川普通話 討論中東與烏克蘭議題
俄羅斯克里姆林宮今天表示，總統普亭（Vladimir Putin）與美國總統川普通話，兩人在電話中討論以色列和伊朗的衝突，以及有關解決烏克蘭問題的努力。
法新社報導，這是川普上任以來，美俄領導人第4次通話。
克宮表示：「中東局勢的危險升級，當然是本次意見交換的重點。」此前一天，以色列空襲伊朗，引發伊朗的報復攻擊。
普亭表示，莫斯科願意在以色列和伊朗之間扮演調停者角色。
根據克宮聲明稿，普亭和川普雙雙對中東近來局勢升溫表達關切，且雙方仍「未排除就伊朗核計畫重返談判桌」。
克宮表示，普亭告知川普關於「俄羅斯與烏克蘭代表團6月2日在伊斯坦堡會談協議的執行狀況」。普亭還說，俄羅斯願意在6月22日後和烏克蘭繼續磋商，川普對此表示認可，並重申他迅速化解俄烏衝突的意願。
普亭也不忘祝賀川普生日快樂。兩位領導人還提及俄美在第二次世界大戰期間的「血盟兄弟情」。
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